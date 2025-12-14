Почав розвалюватися в повітрі: з’явилися кадри аварії військового літака Ан-22 у Росії
Увесь екіпаж російського повітряного судна, а це сім військових, загинув
Російський військово-транспортний літак Ан-22, який 9 грудня розбився в Івановській області РФ, почав розвалюватися ще під час польоту. Як інформує «Главком», про це свідчать кадри його епічного падіння, які нещодавно з’явилися у соцмережах.
На опублікованому відео видно, що велетенський літак Міноборони РФ буквально розламаний навпіл, а з його «нутрощів» щось вивалюється на землю.
Ще до падіння у водосховище Ан-22 повністю розколовся на дві частини, його хвіст упав окремо.
Раніше повідомлялося, що весь екіпаж російського повітряного судна, а це сім військових, загинув.
Нагадаємо, авіакатастрофа російського Ан-22 сталася в районі Уводського водосховища. Фрагменти літака було знайдено у воді. За даними оперативних служб РФ, літак робив плановий обліт після ремонту.
До слова, у російському Хабаровську екстрено приземлився пасажирський лайнер авіакомпанії «Росія». Під час польоту у літака російського виробництва SSJ100 («Сухой Суперджет») відірвалася частина обшивки.
Також у Дагестані розбився вертоліт з туристами. Авіакатастрофа трапилася в районі міста Ізбербаш, куди прямувало повітряне судно.
