Почав розвалюватися в повітрі: з’явилися кадри аварії військового літака Ан-22 у Росії

За даними оперативних служб РФ, літак робив плановий обліт після ремонту

Увесь екіпаж російського повітряного судна, а це сім військових, загинув

Російський військово-транспортний літак Ан-22, який 9 грудня розбився в Івановській області РФ, почав розвалюватися ще під час польоту. Як інформує «Главком», про це свідчать кадри його епічного падіння, які нещодавно з’явилися у соцмережах.

На опублікованому відео видно, що велетенський літак Міноборони РФ буквально розламаний навпіл, а з його «нутрощів» щось вивалюється на землю.

🔥У мережі з'явилися кадри падіння російського літака Ан-22, який належав Міноборони РФ



Авіакатастрофа трапилася 9 грудня в Іванівській області. На борту тоді перебувало 7 членів екіпажу. Ніхто не вижив.#хроніки_оркостану pic.twitter.com/MWxo6ROa9c — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 14, 2025

Ще до падіння у водосховище Ан-22 повністю розколовся на дві частини, його хвіст упав окремо.

Раніше повідомлялося, що весь екіпаж російського повітряного судна, а це сім військових, загинув.

Нагадаємо, авіакатастрофа російського Ан-22 сталася в районі Уводського водосховища. Фрагменти літака було знайдено у воді. За даними оперативних служб РФ, літак робив плановий обліт після ремонту.

До слова, у російському Хабаровську екстрено приземлився пасажирський лайнер авіакомпанії «Росія». Під час польоту у літака російського виробництва SSJ100 («Сухой Суперджет») відірвалася частина обшивки.

Також у Дагестані розбився вертоліт з туристами. Авіакатастрофа трапилася в районі міста Ізбербаш, куди прямувало повітряне судно.