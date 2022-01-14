Херсонщина вибула із списку «помаранчевих» зон

Сьогодні у «помаранчевій» зоні перебувають дві області

Більшість областей України залишаються у «жовтій» зоні

В Україні скоротилась «помаранчева» зона карантину. Ситуація з коронавірусом покращилась у Херсонській області, повідомляє сайт МОЗ.

Сьогодні у «помаранчевій» зоні перебувають такі області:

Сумська,

Івано-Франківська.

Всі інші регіони перебувають у «жовтій» зоні.

Графіка МОЗ

Зазначимо, що за минулу добу в Україні медики зафіксували понад 10 тисяч нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень виявлено у Києві, Львівській та Івано-Франківській областях.

До слова, лікарі пояснили, кому протипоказано вакцинуватись (відео).

Крім того, незабаром сімейні лікарі отримають доплати за вакцинацію пацієнтів.

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