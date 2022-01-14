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    Херсонщина вибула із списку «помаранчевих» зон

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    Сьогодні у &laquo;помаранчевій&raquo; зоні перебувають дві області&nbsp; - Херсонщина вибула із списку «помаранчевих» зон
    Сьогодні у «помаранчевій» зоні перебувають дві області 
    фото: glavcom.ua

    Більшість областей України залишаються у «жовтій» зоні

    В Україні скоротилась «помаранчева» зона карантину. Ситуація з коронавірусом покращилась у Херсонській області, повідомляє сайт МОЗ.

    Сьогодні у «помаранчевій» зоні перебувають такі області:

    • Сумська,
    • Івано-Франківська.

    Всі інші регіони перебувають у «жовтій» зоні.

    Графіка МОЗ
    Графіка МОЗ

    Зазначимо, що за минулу добу в Україні медики зафіксували понад 10 тисяч нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень виявлено у Києві, Львівській та Івано-Франківській областях.

    До слова, лікарі пояснили, кому протипоказано вакцинуватись (відео).

    Крім того, незабаром сімейні лікарі отримають доплати за вакцинацію пацієнтів.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Херсонщина хвороби карантин
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    Херсонщина вибула із списку «помаранчевих» зон