Херсонщина вибула із списку «помаранчевих» зон
Більшість областей України залишаються у «жовтій» зоні
В Україні скоротилась «помаранчева» зона карантину. Ситуація з коронавірусом покращилась у Херсонській області, повідомляє сайт МОЗ.
Сьогодні у «помаранчевій» зоні перебувають такі області:
- Сумська,
- Івано-Франківська.
Всі інші регіони перебувають у «жовтій» зоні.
Зазначимо, що за минулу добу в Україні медики зафіксували понад 10 тисяч нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень виявлено у Києві, Львівській та Івано-Франківській областях.
До слова, лікарі пояснили, кому протипоказано вакцинуватись (відео).
Крім того, незабаром сімейні лікарі отримають доплати за вакцинацію пацієнтів.
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