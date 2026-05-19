НАТО таки втрутиться в іранський конфлікт? В Альянсі заговорили про нову місію

У НАТО почали обговорювати супровід цивільних суден через Ормузьку протоку після блокади Іраном одного з ключових нафтових маршрутів світу

У НАТО розглядають можливість запуску спеціальної місії для супроводу та захисту цивільних суден в Ормузькій протоці на тлі тривалої блокади стратегічного морського шляху. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

За даними агентства, місію можуть розпочати, якщо Ормузьку протоку не відкриють до початку липня.

Високопосадовець Альянсу повідомив, що ініціатива вже отримала підтримку кількох держав-членів НАТО. Водночас для остаточного рішення поки бракує одностайної підтримки всіх союзників. Очікується, що це питання стане одним із ключових під час саміту НАТО в Анкарі 7-8 липня.

Наразі в Альянсі не уточнюють, яким саме чином країни НАТО зможуть гарантувати безпечний прохід комерційних суден через протоку.

Раніше частина союзників наполягала, що будь-яка військова операція НАТО в регіоні можлива лише після завершення бойових дій та створення широкої міжнародної коаліції.

Втім, за словами джерел Bloomberg, навіть держави, які зараз виступають проти військової місії, можуть змінити позицію у разі подальшого затягування блокади.

Нагадаємо, що Іран офіційно передав Сполученим Штатам перелік умов, за яких Тегеран готовий розглядати мирну угоду з Вашингтоном. До списку увійшли вимоги щодо скасування санкцій, розморожування активів, припинення морської блокади, виведення американських військ із регіону та виплати компенсацій за збитки від війни.

Мирний план Ірану передали американській стороні через Пакистан. За даними Reuters, саме Ісламабад виступив посередником між Тегераном та Вашингтоном.