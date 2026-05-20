Суд у РФ засудив українця до 25 років ув'язнення за звинуваченням у диверсіях під Москвою

Аліна Самойленко
Суд визнав українця винним за статтями про участь у диверсійній та терористичній спільнотах, здійснення терактів і диверсій, у державній зраді
фото з відкритих джерел
Українець свою провину не визнав та у суді заявив, що дав початкові зізнання під тортурами

Другий західний окружний військовий суд РФ засудив 39-річного громадянина України Дмитра Балога до 25 років позбавлення волі. За інформацією видання «Медиазона», перші п'ять років ув'язнення він має провести в тюрмі, а решту терміну – в колонії суворого режиму. Про це пише «Главком».

Російський суд визнав чоловіка винним за статтями про участь у диверсійній та терористичній спільнотах, здійснення терактів і диверсій, а також у державній зраді.

Згідно з версією обвинувачення, українець брав участь у підпалах релейних шаф, обладнання на вишці стільникового зв'язку та автобусів на стоянці МВС у Домодєдовому. Також йому інкримінували підпал автомобіля російського військового з літерою Z та підготовку атаки на військову частину.

Сам Дмитро Балог своєї провини не визнав. У суді він заявив, що дав початкові зізнання під тортурами. За словами засудженого, силовики застосовували до нього електрошокер, прив'язували до стільця та погрожували його родині. Балог повністю відмовився від цих свідчень після того, як у справу вступив адвокат за угодою.

Як відомо, південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс незаконний вирок українцю Роману Клюкіну. Чоловіка засудили до 22 років позбавлення волі за звинуваченнями у шпигунстві та тероризмі. 

За версією силовиків, у жовтні 2024 року Клюкін уклав контракт із кримськотатарським батальйоном імені Номана Челебіджихана. У підрозділі він виконував обов'язки стрільця-санітара.

До слова, військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив дев'ятьох українців до 14-20 років ув'язнення за звинуваченням у нібито підготовці терактів проти чиновників-колаборантів. Згідно з рішенням судді, підприємець Костянтин Резнік повинен буде провести 20 років у колонії суворого режиму з відбуванням перших п'яти років у в'язниці. Такий же термін призначений його партнеру по бізнесу Сергію Кабакову. Суд призначив 17 років колонії суворого режиму начальнику рибальського виробництва Сергію Гейдту. Перші п'ять років терміну він проведе у в'язниці.

