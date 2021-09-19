Таліби назвали умову для відновлення шкільних занять для дівчаток

Представник «Талібану» розповів, коли дівчаткам дозволять знову ходити в школу

«Талібан» дозволить дівчаткам знову ходити в школу тільки після того, як для цього буде створено безпечне середовище. Таку умову в інтерв'ю німецькому виданню Spiegel назвав представник талібів Забіулла Муджахід.

Він розповів, що «Талібан» в цілому не проти відновлення шкільних занять для дівчаток, але спочатку хоче забезпечити безпечний транспорт і безпечне середовище для школярок.

«При попередньому уряді цього не було», – заявив Муджахід. Представник «Талібану» також нагадав, що жінкам вже дозволили продовжити навчання в університетах, зазначивши, що транспорт там «досить безпечний».

Муджахід не зміг відповісти на питання про те, що саме таліби мають на увазі під безпечним для дівчаток середовищем, заявивши, що для вирішення цього питання буде створений спеціальний Комітет з богословів і правознавців. За підсумками своєї роботи вони представлять докладну доповідь, присвячену безпеці жінок в освітній і трудовій сфері.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що дівчата в Афганістані не зможуть повернутися до навчання в середній школі, а викладачки – до роботи у закладах. Представники «Талібану» дозволили ходити на уроки лише хлопчикам та вчителям-чоловікам.

Нове міністерство освіти Афганістану повідомило, що школярі та вчителі чоловічої статі повинні повернутися до навчання в середній школі вже з 18 вересня.

Однак у заяві талібів немає інформації про відновлення занять для учениць та викладачок.

Нагадаємо, таліби закрили Міністерство у справах жінок і замінили його департаментом, який раніше дотримувався суворих релігійних доктрин.

Заборона відвідувати середню школу дівчаткам означатиме, що вони не зможуть продовжити освіту, що призведе до нівелювання прогресу минулих 20 років. Після відсторонення талібів від влади у 2001 році у країні вдалося відчутно підвищити рівень грамотності, особливо серед жінок.

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