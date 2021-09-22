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    «Талібан» хоче виступити в ООН

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    Представник Афганістану має виступати на сесії Генасамблеї 27 вересня - «Талібан» хоче виступити в ООН

    Представник Афганістану має виступати на сесії Генасамблеї 27 вересня

    Фото з відкритих джерел

    Таліби призначили Мохаммада Сохаїла Шахіна послом Афганістану при ООН

    Таліби призначили Мохаммада Сохаїла Шахіна послом Афганістану при Організація Об'єднаних Націй і звернулися з проханням виступити на сесії Генасамблеї. Про це повідомляє Reuters.

    Про нове призначення, а також про прохання надати можливість виступити на Генасамблеї представникам «Талібану» повідомив у листі до Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша міністр закордонних справ руху Амір Хан Моттакі.

    У листі також зазначено, що призначений попередній урядом постпред Афганістану Гулам Ісакзай більше не представляє країну.

    Прессекретар генсека ООН зазначив, що лист переданий у комітет з питань повноважень, однак він навряд чи збереться до понеділка, 27 вересня, коли завершується сесія Генасамблеї. Тому навряд чи міністр закордонних справ «Талібану» виступить перед світовою організацією.

    Згідно з правилами Генасамблеї, доки комітет з питань повноважень не прийме рішення, Ісакзай залишиться на посаді. Зазначається, що він має виступити в останній день зустрічі 27 вересня, але наразі невідомо, чи заперечать якісь країни його виступ після надісланого листа «Талібану».

    Як відомо, понад 100 афганських журналістів звернулися до міжнародної спільноти по допомогу в захисті свободи преси в Афганістані.

    Нагадаємо, дівчата в Афганістані не зможуть повернутися до навчання в середній школі, а викладачки – до роботи у закладах. Представники «Талібану» дозволили ходити на уроки лише хлопчикам та вчителям-чоловікам.

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    Теги: міністр ООН Талібан
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    «Талібан» хоче виступити в ООН