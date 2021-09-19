Афганські журналісти звернулися по допомогу до міжнародної спільноти

Представники ЗМІ кажуть, що через втручання талібів змушені побоюватися найгіршого

Понад 100 афганських журналістів звернулися до міжнародної спільноти по допомогу в захисті свободи преси в Афганістані. Журналісти подали своє звернення через правозахисну організацію «Репортери без кордонів», яка 18 вересня опублікувала звернення та пресреліз.

Звернення анонімно підписали 103 афганських журналісти, серед яких 20 жінок. Більшість із них досі працює в Афганістані, хоча деякі переховуються, а 10 – у вигнанні.

«Ми всі змушені залишатися анонімними, подаючи це звернення, через ризики для наших життів. Ми не хочемо, щоб журналістика вимерла в Афганістані, як це було між 1996 та 2001 роками», – йдеться у зверненні журналістів.

Журналісти заявляють, що найбільш нагальними є гарантії захисту, особливо для журналісток. За їхніми словами, часті напади на представників преси та втручання талібів у їхню роботу змусили їх побоюватися найгіршого.

«Попри публічні зобов’язання талібів, ми бачимо перші конкретні ознаки загальних репресій», – зазначають вони.

Мова йде про погрози журналістам на місцях, залякування працівників редакції та приховану цензуру. Вони закликають «мобілізувати свободу преси в нашій країні, зберегти досягнення останніх двадцяти років щодо незалежності ЗМІ, плюралізму та захисту журналістів».

Працівники ЗМІ закликали до підтримки, щоб дати можливість афганським редакціям продовжувати працювати, і сказали, що в короткостроковій перспективі вони потребуватимуть дипломатичної та фінансової підтримки журналістів, яким загрожує небезпека.

Упродовж місяця після захоплення влади ісламістським рухом припинили роботу 153 засоби масової інформації у 20 провінціях.

Нагадаємо, дівчата в Афганістані не зможуть повернутися до навчання в середній школі, а викладачки – до роботи у закладах. Представники «Талібану» дозволили ходити на уроки лише хлопчикам та вчителям-чоловікам.

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