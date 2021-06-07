Те, що в Білорусі зараз, буде у Росії через рік, – ексдепутат Держдуми Дмитро Гудков

«Чи можна організувати революцію, зміну режиму, грім і ураган? Ні, не можна», вважає колишній депутат

Депутат Держдуми Росії 6 скликання Дмитро Гудков, який терміново покинув територію Росії і приїхав до України, в інтерв’ю «Главкому» розповів, що події у Білорусі, зокрема з екстреною посадкою літака з Романом Протасевичем, можуть статися у Росії.

«Росія у цьому плані відстає від Білорусі десь на рік. Все, що відбувається у Білорусі зараз може бути в Росії за рік, ми до цього йдемо», заявив Гудков.

Також він відповів, чи можливі у Росії зміни, яких так прагне опозиція, але всіма силами стримує Кремль:

«Чи можна організувати революцію, зміну режиму, грім і ураган? Ні, не можна. Тобто розкол еліт, революцію у жодній країні світу опозиція не може організувати. Будь-які стихійні процеси відбуваються несподівано як для опозиції, так і для влади, але за провини самої влади. Тобто це влада організує революцію проти себе і не важливо якими діями. Задача опозиційних політиків полягає у тому, щоби запропонувати адекватну альтернативу, щоби суспільство, яке відмовляється жити так, як раніше, пішло нормальним шляхом. І його потрібно вказати. Тобто чи ми поїхали звідти, чи буде розкол еліт, якщо ми виїхали, від нас ніяк не залежить».

За словами Гудкова, розкол еліт в РФ відбувається не тому, що опозиція сильна усередині, а тому, що елітам стає невигідно жити тим життям, яким вони жили.

«Тому коли режим сильний, лідер сильний, будь-яка спроба розкачати ситуацію, коли ти перебуваєш усередині призводить до того, що ти втрачаєш усе й одразу», – додав ексдепутат Думи.

Дмитро Гудков також відповів на закиди про те, чи довірятимуть виборці політику, який буде висловлюватися про події в його країні з-за кордону. Адже той же білоруський приклад каже про те, що стати популярним політиком, перебуваючи поза її межами, складно:

«Так, є люди з такою точкою зору. Але більшість моїх прихильників – це люди, які думають, розуміють. Поки я бачу, що 80% прихильників підтримують моє рішення. По суті, у мене немає вибору. Вибір, щоби відправитися разом із прихильниками в тюрму. І в чому смисл? Може бути таке, що через 3-5 років мої зусилля допоможуть якось вплинути на ситуацію у країні, тільки я не зможу скористатися плодами своєї праці, повернутися до РФ з братом».