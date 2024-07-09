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Театр Романа Віктюка у Москві припинив існування

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Театр Романа Віктюка у Москві припинив існування
Новий керівник перейменовує театр Романа Віктюка
фото з відкритих джерел

Деякі вистави, поставлені народженим у Львові режисером, будуть зняті з репертуару

Московський театр народженого у Львові режисера Романа Віктюка припинив існування під старою назвою. Кілька вистав будуть зняті з репертуару. Про це заявив новий мистецький керівник театру Костянтин Богомолов.

Богомолов повідомив, що тепер установа називатиметься «Театр-сцена Мельников» – на честь архітектора будівлі Костянтина Мельникова.

«Це буде театр, що спирається на традиції російського драматичного мистецтва у всьому різноманітті його проявів – від психологічних до формотворчих. Це буде театр, відкритий сучасності, який чуйно реагує на життя нашого суспільства», – заявив Богомолов.

Костянтин Богомолов був призначений художнім керівником театру Віктюка 7 червня, а також продовжує обіймати посаду художнього керівника московського Театру на Малій Бронній. Богомолов відомий лояльністю до російської влади, виступає також як публіцист, викриваючи російську інтелігенцію в недостатньому патріотизмі.

Говорячи про спадщину Романа Віктюка, новий керівник театру пообіцяв «оберігати ті зі спектаклів, які не втрачають естетичної енергії, зберегти на сайті розділ про творчість Віктюка, підтримувати пам’ять про режисера, організовуючи ювілейні заходи та лекції».

Актор і режисер Дмитро Голубєв, учень Віктюка, який працював у його театрі, уточнив, що з репертуару будуть зняті постановки Віктюка «Служниці», «Остання любов Дон Жуана», «Незрівнянна», «Ілюзії кохання», «Маскарад маркиза» та «Кіт у чоботях», які стали класичними. Виставу Віктюка «Федра» Богомолов має намір переробити і випустити в новій редакції.

За словами Голубєва, Костянтин Богомолов має намір переглядати решту вистав і ухвалювати рішення про їхнє зняття або повернення до репертуару. Також, пише актор, із соцмереж театру прибрані відео та фотографії Романа Віктюка й заборонені пости про нього.

Роман Віктюк, народний артист Росії та України, народився 28 жовтня 1936 року у Львові. За своє життя він поставив понад 250 вистав. Багато з них вважалися епатажними, Віктюк використовував прийоми авангардного та експериментального театру.

Після переїзду до Москви Роман Віктюк завжди наголошував, що він – українець та завжди розмовляв українською мовою. Оцінюючи ситуацію на Донбасі, він закликав місцевих жителів вимкнути телевізори, щоб в тиші розібратися в тому, що відбувається.

У період СРСР деякі його постановки заборонялися владою. Розповідаючи про свою роботу в СРСР, Віктюк заявляв, що принципово «не ставив вистав, які б обслуговували систему».

Як повідомлялося, режисер Роман Віктюк помер у 2020 році на 85-му році життя.

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Теги: театр Роман Віктюк народний артист

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