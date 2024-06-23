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На війні в Україні загинув естонець Мартін Яегер

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На війні в Україні загинув естонець Мартін Яегер
Мартін Яегер став третім естонцем, який загинув в Україні
фото: Дмитро Мороз/Facebook

Воїну було 42 роки

На війні в Україні загинув естонець Мартін Яегер. Іноземець захищав Україну на Харківщині. Про це повідомив у Facebook Дмитро Мороз.

«На Харківщині загинув 3-й естонець, який воював за Україну. Мартін Яегер, йому було 42 роки», – написав він та прикріпив фото загиблого героя.

Наразі ні Міністерство закордонних справ Естонії, ні Міністерство закордонних справ України не прокоментували цю інформацію.

Раніше у боях за Україну загинув доброволець із Нідерландів. Він воював у районі міста Часів Яр на Донеччині. 

Нагадаємо, що 29 травня, під час ротації на Харківському напрямку, загинула 25-річна журналістка та парамедикиня добровольчого батальйону «Госпітальєри» Ірина Цибух.

Також повідомлялося, що на фронті загинув відомий український актор театру і кіно Євген Шумілов. Він мобілізувався до лав ЗСУ два роки тому і вирушив на фронт захищати Україну від російських загарбників. Життя актора трагічно обірвалося, коли він допомагав пораненому побратиму.

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Теги: Часів Яр актор фронт

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