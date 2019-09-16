Тегеран відкинув можливість переговорів лідерів Ірану і США в Нью-Йорку



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В МЗС Ірану піддали критиці агресивні заяви американського сенатора

Речник МЗС Ірану Аббас Мусаві заявив про те, що Хасан Роугані і Дональд Трамп не будуть проводити двосторонню зустріч в рамках сесії Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку.

Про це пише інформаційне агентство Reuters.

За його словами, відповідна зустріч не входить до порядку денного візиту іранського президента.

До цього Білий дім неодноразово говорив про можливість такої зустрічі. Адміністрація Трампа продовжувала наполягати на можливості переговорів із Роугані і в неділю після атаки на об’єкти нафтової інфраструктури Саудівської Аравії, до яких, за оцінками американців, безпосередньо причетний Іран.

Окремо речник МЗС Ірану Аббас Мусаві піддав критиці останні заяви сенатора США Ліндсі Грема.

Американський законодавець закликав до розгляду можливості нанесення удару по об’єктам іранської нафтової промисловості у відповідь на атаки в Саудівській Аравії. Аббас Мусаві назвав відповідні пропозиції нонсенсом.

До слова, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 16 вересня приймає в Анкарі своїх колег із Росії та Ірану – Володимира Путіна та Хасана Роугані.