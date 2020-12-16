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    У світі

    Telegram повністю відновив роботу

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    У користувачів месенджеру можуть виникати складнощі з відображенням повідомлень - Telegram повністю відновив роботу
    У користувачів месенджеру можуть виникати складнощі з відображенням повідомлень
    Фото з відкритих джерел

    Однак, користувачі можуть стикнутися з деякими «затяжними ефектами» після збою

    Месенджер Telegram відновив роботу після масштабного збою. Про це Telegram повідомив на своїй сторінці у Twitter.

    Зокрема, як попередили у Telegram, у користувачів месенджеру можуть виникати складнощі з відображенням повідомлень.

    «Наприклад, не всі повідомлення буде видно. Вони (ефекти – ред.) скоро зникнуть самі собою. Не потрібно нічого робити з вашого боку. Дякуємо за терпіння та раді бачити вас знову», – заявили у Telegram.

    Про причини масштабного збою у месенджері поки що не розповіли.

    Нагадаємо, що сьогодні, 16 грудня, у роботі Telegram стався глобальний збій.

    Теги: Telegram Twitter соціальні мережі
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