Telegram повністю відновив роботу

Месенджер Telegram відновив роботу після масштабного збою. Про це Telegram повідомив на своїй сторінці у Twitter.

Зокрема, як попередили у Telegram, у користувачів месенджеру можуть виникати складнощі з відображенням повідомлень.

«Наприклад, не всі повідомлення буде видно. Вони (ефекти – ред.) скоро зникнуть самі собою. Не потрібно нічого робити з вашого боку. Дякуємо за терпіння та раді бачити вас знову», – заявили у Telegram.

Про причини масштабного збою у месенджері поки що не розповіли.

And now everyone affected should be back online. Note that you might experience some lingering effects like not all messages being visible – these will go away on their own very soon. No need to do anything on your end. Thank you for your patience and welcome back! pic.twitter.com/Qx3PpJ56K5