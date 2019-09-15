Телескоп «Хаббл» зробив новий знімок Сатурна



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Багато з особливостей Сатурна залишилися незмінними

Телескоп «Хаббл» зробив новий знімок Сатурна. На знімку можна роздивитися систему її кілець.

Про це повідомляє NASA.

На фото видно, що ураган, який утворився в північному полярному регіоні минулого року, зник. З’являються і інші урагани, але швидко зникають.

Зазначається, що багато з особливостей Сатурна залишилися незмінними. Наприклад, гігантський шторм на північному полюсі планети, який називають гексагоном Сатурна.

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