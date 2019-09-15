Телескоп «Хаббл» зробив новий знімок Сатурна
Багато з особливостей Сатурна залишилися незмінними
Телескоп «Хаббл» зробив новий знімок Сатурна. На знімку можна роздивитися систему її кілець.
Про це повідомляє NASA.
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На фото видно, що ураган, який утворився в північному полярному регіоні минулого року, зник. З’являються і інші урагани, але швидко зникають.
Зазначається, що багато з особливостей Сатурна залишилися незмінними. Наприклад, гігантський шторм на північному полюсі планети, який називають гексагоном Сатурна.
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