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    У світі

    Телескоп «Хаббл» зробив новий знімок Сатурна

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    Телескоп «Хаббл» зробив новий знімок Сатурна

    Багато з особливостей Сатурна залишилися незмінними

    Телескоп «Хаббл» зробив новий знімок Сатурна. На знімку можна роздивитися систему її кілець.

    Про це повідомляє NASA.

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    На фото видно, що ураган, який утворився в північному полярному регіоні минулого року, зник. З’являються і інші урагани, але швидко зникають.

    Зазначається, що багато з особливостей Сатурна залишилися незмінними. Наприклад, гігантський шторм на північному полюсі планети, який називають гексагоном Сатурна.

    Як повідомлялося, NASA розслідує перший в історії злочин у космосі.

    SpaceX опублікувала захоплюючі кадри випробувань нового Crew Dragon.

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