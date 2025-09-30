Головна Світ Соціум
Осінній відпочинок у Європі: експертка порадила чотири бюджетні варіанти

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Будапешт восени може стати чудовим варіантом для мандрівки
Осінь – ідеальний час для відвідування деяких міст: натовпи туристів зменшуються, а ціни залишаються привабливими

У Європі є міста, де можна із відносно невеликим бюджетом знайти ідеальний та доступний осінній відпочинок. Експертка з сімейних подорожей Джен Карр, засновниця The Travel Mum, поділилася чотирма європейськими напрямками. Про це пише «Главком» із посиланням на Express.

1. Порту, Португалія

Порту – це компактне місто із невимушеною атмосферою, ідеальне для швидкої та легкої подорожі. За словами Джен Карр, Порту більш розслаблений, ніж Лісабон, що робить його чудовим вибором для сімей. 

2. Будапешт, Угорщина

Чарівна столиця Угорщини пропонує безліч розваг для сімей. Обов’язково відвідайте острів Маргіт – справжній рай без автомобілів із дитячими майданчиками, велокарами та мінізоопарком. Придбайте Budapest Card. Вона забезпечує безлімітний проїзд у громадському транспорті, річковий круїз і безкоштовний вхід до багатьох пам'яток, що є значною економією для родини.

Копенгаген восени має чудову атмоферу
Копенгаген восени має чудову атмоферу

3. Краків, Польща

Краків поєднує в собі історію, шарм і виняткову доступність. Ціни на готелі та ресторани значно нижчі, ніж у Великій Британії. Щоб скуштувати смачні польські страви всього за кілька євро, Джен радить шукати так звані «молочні бари» (bar mleczny).

4. Копенгаген, Данія

Хоча Копенгаген має репутацію дорогого міста, багато сімей виявляють, що відпочинок тут все одно виходить дешевше, ніж вікенд у Лондоні. Осінь тут особливо приваблива, оскільки зникає літня метушня. Експертка радить заощаджувати на їжі, відвідуючи міські фудкорти, де можна знайти різноманітні доступні страви. Крім того, варто розглянути Copenhagen Card, яка дає право на безлімітний проїзд і вхід до понад 80 пам'яток. Дорослі можуть безкоштовно додавати дітей до своєї картки.

Нагадаємо, хоча відпочинок у форматі all inclusive здається простим способом заощадити гроші та час, туристи часто роблять помилки, які призводять до розчарувань. Туристичний портал Fodor's поділився ключовими порадами, які допоможуть відпочивальникам отримати максимум задоволення від перебування на курортах «все включено».

Теги: Будапешт відпочинок туризм місто Порту Краків

