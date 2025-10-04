На Балканах тисячі людей залишилися без електрики через снігопади

У Боснії через сніг у п'ятницю було закрито низку доріг

Важкий мокрий сніг вкрив горбисті та гірські регіони Сербії та Боснії

Тисячі людей залишилися без електроенергії на Західних Балканах після того, як ранні снігопади спричинили масштабні аварії. Про це повідомляє The Independent, передає «Главком».

Наприкінці тижня важкий мокрий сніг вкрив горбисті та гірські регіони Сербії та Боснії, поваливши дерева та пошкодивши лінії електропередач. Тим часом, тривалі дощі в низинних районах викликали занепокоєння щодо можливих повеней та зсувів.

«У нас є низка районів, які залишилися без електроенергії через поламані дерева та гілки, що впали на лінії електропередач», – сказав голова муніципалітету Іваниця в центральній Сербії Александр Мітрович.

За словами місцевих чиновників, південно-західні муніципалітети Медведжа і Црна Трава також залишилися без питної води та телефонного зв'язку. Кілька муніципалітетів Сербії вдалися до надзвичайних заходів для вирішення проблем, спричинених снігом.

На висотах вже накопичилося понад пів метра снігу, і метеоролог Слободан Совіль з державної гідрометеорологічної служби припустив, що його рівень може досягти рекордних значень для жовтня.

У Боснії через сніг у п'ятницю було закрито низку доріг. Влада закликала водіїв бути особливо обережними та нагадала їм про необхідність перейти на зимові шини, що зазвичай є обов'язковим з 1 листопада. Гірськолижний курорт Яхорина поблизу столиці Боснії Сараєва вкрився снігом після снігопаду, що розпочався в четвер, чим здивував відвідувачів.

Експерти стверджують, що екстремальні погодні умови, такі як нетипові для сезону спека або холод, можуть бути пов'язані зі зміною клімату. У вересні на Західних Балканах температура досягала 30 градусів Цельсія. Влітку під час спекотних днів температура перевищувала 40 градусів Цельсія.

Водночас у Великій Британії оголошено штормове попередження про сильний вітер у зв'язку з наближенням шторму Емі. Жовте штормове попередження також діє на більшій частині території Шотландії та Північної Ірландії. У зв'язку з наближенням першого шторму сезону з Атлантики школи в Північній Ірландії закрилися раніше, а поромне сполучення із заходу Шотландії було скасовано.

