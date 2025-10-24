Головна Гроші Економіка
Туристичний збір різко підскочив у цьогорічний сезон відпусток

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Найбільше у сезон відпусток зросла сума туристичного збору на Одещині
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Понад половину туристичного збору сплатив великий бізнес

234,4 млн грн туристичного збору отримали місцеві бюджети за девʼять місяців 2025 року. Це на 36% більше, ніж за аналогічний період торік, і у півтора раза більше, ніж до початку повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Саме літній сезон традиційно стає «золотим часом» для туристичної галузі. Так, 91,7 млн грн туристичного збору сплатили бізнеси з липня по вересень 2025 року. Це на 20% більше, ніж у другому кварталі цьогоріч – 76,2 млн грн.

Туристичний збір різко підскочив у цьогорічний сезон відпусток фото 1

Понад половину туристичного збору – 53% або 125,2 млн грн – сплатив великий бізнес: готелі, санаторії, бази відпочинку. Решту 47% або 109,2 млн грн – малий бізнес, тобто власники квартир, садиб та невеликих туристичних об’єктів. Варто зазначити, що надходження від малих підприємців зросли на 39%, а від великого бізнесу – лише на 6,5% за цей період.

Столиця залишається незмінним лідером українського туризму. П’яту частину або 51 млн грн туристичного збору сплатили у Києві. 81% від цієї суми надійшов від великого бізнес. На другому місці Львівщина із 42,5 млн грн – тут частка великого бізнесу менша, 56%. Івано-Франківщина замкнула трійку – 32,5 млн грн, водночас 55% туристичного збору у регіоні сплатив малий бізнес.

Туристичний збір різко підскочив у цьогорічний сезон відпусток фото 2

Найбільше у сезон відпусток зросла сума туристичного збору на Одещині. Попри це, показники регіону за девʼять місяців усе ще на 17% нижчі, ніж за аналогічний період 2021 року.

Порівняно з довоєнним періодом, у пʼять разів зросла сума туристичного збору на Буковині. При цьому 90% суми забезпечили власники квартир, садиб та невеликих туристичних об’єктів. Івано-Франківщина також у лідерах: сума туристичного збору за цей період зросла у 4,5 раза.

Нагадаємо, за перше півріччя 2025 року 142,6 млн грн туристичного збору надійшло у місцеві бюджети. Це на третину більше, ніж за аналогічний період торік, і вдвічі більше, ніж у 2021-му.

До слова, туризм у США зіткнувся з падінням потоку іноземців у 2025 році. Згідно з повідомленням Центрального телебачення Китаю зниження кількості іноземних туристів у Сполучених Штатах почалося ще в лютому 2025 року. Ця тенденція, за даними експертів, безпосередньо пов'язана з політичними рішеннями, прийнятими адміністрацією президента Дональда Трампа.

Теги: податки туризм

