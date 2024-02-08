Британія продовжить безмитну торгівлю з Україною: названо терміни

Раніше діяла домовленість, що угода триватиме до березня 2024 року

Велика Британія заявила, що продовжить безмитну торгівлю з Україною майже на всі товари до 2029 року, надаючи Києву подальші сприятливі торговельні умови після повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляє Reuters.

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Як зазначається, Британія скасувала тарифи на всю свою торгівлю з Україною після початку повномасштабного вторгнення РФ два роки тому. Раніше діяла домовленість, що угода триватиме до березня 2024 року.

Міністерство бізнесу та торгівлі Великої Британії заявило, що безмитну торгівлю буде продовжено на всі товари на п'ять років, за винятком яєць та птиці, термін дії якої буде продовжено на два роки. При цьому британські фірми також отримають вигоду від скасування тарифів для експорту в Україну, наголошує відомство.

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«Ця угода забезпечує таку необхідну довгострокову економічну підтримку Україні, її підприємствам та людям, що має вирішальне значення для її відновлення», – заявив молодший міністр торгівлі Грег Хендс.

Він додав, що підтримка Великої Британії триватиме «стільки, скільки буде потрібно».

Раніше Палата громад Канади прийняла законопроєкт про оновлену угоду про вільну торгівлю з Україною.

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр Канади Джастін Трюдо підписали документ ще у вересні. В жовтні його представили на розгляд парламенту. Проти підтримки угоди виступала консервативна опозиція. Вона вимагала, щоб Україна погодилася запровадити податок на викиди вуглецю. В тексті угоди такої вимоги нема. Вона містить лише положення про те, що обидві країни співпрацюватимуть з метою «сприяння ціноутворенню на викиди вуглецю та заходам, спрямованим на зменшення ризиків витоку вуглецю».