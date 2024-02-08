Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Британія продовжить безмитну торгівлю з Україною: названо терміни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британія продовжить безмитну торгівлю з Україною: названо терміни
Молодший міністр торгівлі Грег Хендс Британії заявив, що підтримка Великої Британії триватиме «стільки, скільки буде потрібно»
фото з відкритих джерел

Раніше діяла домовленість, що угода триватиме до березня 2024 року

Велика Британія заявила, що продовжить безмитну торгівлю з Україною майже на всі товари до 2029 року, надаючи Києву подальші сприятливі торговельні умови після повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, Британія скасувала тарифи на всю свою торгівлю з Україною після початку повномасштабного вторгнення РФ два роки тому. Раніше діяла домовленість, що угода триватиме до березня 2024 року.

Міністерство бізнесу та торгівлі Великої Британії заявило, що безмитну торгівлю буде продовжено на всі товари на п'ять років, за винятком яєць та птиці, термін дії якої буде продовжено на два роки. При цьому британські фірми також отримають вигоду від скасування тарифів для експорту в Україну, наголошує відомство.

«Ця угода забезпечує таку необхідну довгострокову економічну підтримку Україні, її підприємствам та людям, що має вирішальне значення для її відновлення», – заявив молодший міністр торгівлі Грег Хендс.

Він додав, що підтримка Великої Британії триватиме «стільки, скільки буде потрібно». 

Раніше Палата громад Канади прийняла законопроєкт про оновлену угоду про вільну торгівлю з Україною.

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр Канади Джастін Трюдо підписали документ ще у вересні. В жовтні його представили на розгляд парламенту. Проти підтримки угоди виступала консервативна опозиція. Вона вимагала, щоб Україна погодилася запровадити податок на викиди вуглецю. В тексті угоди такої вимоги нема. Вона містить лише положення про те, що обидві країни співпрацюватимуть з метою «сприяння ціноутворенню на викиди вуглецю та заходам, спрямованим на зменшення ризиків витоку вуглецю».

Теги: Велика Британія торгівля

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зубні протези Черчилля входять до найдивніших предметів, проданих на аукціоні
Вставну щелепу Черчилля продано на аукціоні: ціна
Сьогодні, 03:51
Король Чарльз ІІІ відкладе свої публічні виступи, і очікується, що інші старші члени королівської сім’ї допоможуть замінити його під час лікування
У короля Чарльза ІІІ діагностували рак
5 лютого, 20:22
Полтавський ГЗК входить до міжнародної групи компаній Ferrexpo (Велика Британія)
Полтавський ГЗК заявив про намагання незаконно стягнути з нього неіснуючий борг Новини компаній
2 лютого, 18:25
США завдали ударів по озброєнню хуситів у Ємені
США завдали ударів по озброєнню хуситів у Ємені
31 сiчня, 22:30
Єрмак зазначив, що у договорі з США буде більше пунктів, ніж з Британією
Угода про гарантії безпеки зі США. Єрмак розкрив перші деталі
22 сiчня, 18:06
Північну Корею звинувачують у постачанні Росії ракет та артилерійських снарядів
Британія надала ООН докази вантажних поставок з Північної Кореї до РФ
22 сiчня, 12:52
Такі мінні тральники, як Chiddingfold, займаються пошуком мін і патрулюванням
Два військові кораблі Британії зіткнулися у Перській затоці
20 сiчня, 17:03
DragonFire вперше здійснила потужний постріл з лазерної зброї по повітряних цілях на полігоні у Шотландії
Британія вперше випробувала лазерну зброю: може вражати цілі зі швидкістю світла
19 сiчня, 15:07
Кемерон наголошує, що завдання Лондона – зробити все можливе, щоб питання України залишалося у фокусі уваги міжнародної спільноти
Міністр Кемерон повідомив, як довго Британія готова надавати підтримку Україні
10 сiчня, 08:29

Економіка

Нові страйки на кордоні: разом з Польщею ще одна країна влаштує акцію протесту
Нові страйки на кордоні: разом з Польщею ще одна країна влаштує акцію протесту
Німецький обороний комплекс працює на межі можливостей – представник Міноборони ФРН
Німецький обороний комплекс працює на межі можливостей – представник Міноборони ФРН
Частина американців виступають проти сильної економіки у США – WSJ
Частина американців виступають проти сильної економіки у США – WSJ
Німеччина може націоналізувати активи «Роснафти» – Reuters
Німеччина може націоналізувати активи «Роснафти» – Reuters
Країни G7 мають намір покласти край «тіньовому флоту» Путіна – Bloomberg
Країни G7 мають намір покласти край «тіньовому флоту» Путіна – Bloomberg
Британія продовжить безмитну торгівлю з Україною: названо терміни
Британія продовжить безмитну торгівлю з Україною: названо терміни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Додаткові виплати від ООН: хто може отримати
13K
Скандал в Дніпрі. Нацполіція розформує полк особливого призначення ГУНП області
12K
Українці масово їдуть із Польщі до Німеччини: озвучено головний мотив
11K
Білий дім відреагував на інтерв’ю Карлсона з Путіним
8741
ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонської області: аналіз ISW
8220
Одна з країн ЄС готується розширити підтримку біженців з України

Новини

Атака безпілотників, Сенат США провалив голосування за допомогу Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 8 лютого
Сьогодні, 05:50
День освідчення. Які свята відзначаємо 8 лютого
Сьогодні, 00:20
Новий закон про мобілізацію. «Батьківщина» пропонує вихід
Вчора, 17:22
Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
Вчора, 06:45
Хмарно, опади в низці областей: прогноз погоди на 7 лютого
Вчора, 04:50

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua