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Хто має дякувати Порошенку? Названо петицію, яка перебуває найдовше на розгляді в Офісі президента

Катерина Іванова
glavcom.ua
Хто має дякувати Порошенку? Названо петицію, яка перебуває найдовше на розгляді в Офісі президента
Найбільш популярним протягом року були звернення про нагородження військовослужбовців званням Героя України, а також низка питань щодо обороноздатності держави
фото: Офіс Президента

У 2023 році кількість підтриманих громадянами петицій зросла до 1196, президент встиг відповісти на півтори сотні з них

Минулий рік став рекордним за кількістю петицій, що набрали необхідні 25 тис. голосів. Про це йдеться у дослідженні Руху «Чесно», опублікованому на «Главкомі».

Без відповіді наразі перебуває 1046 петицій за 2023 рік, чотири петиції очікують на відповідь із 2022 року, одна на розгляді з 2019 року. І якщо петиція 2019 року є лише подякою президенту Петру Порошенку та насправді не закликає до жодних дій, то петиції, що очікують на відповідь із 2022 року, є змістовними та потребують реакції.

Петиція, яка перебуває найдовше на розгляді в Офісі президента
Петиція, яка перебуває найдовше на розгляді в Офісі президента
Сайт: Електронні петиції

Натомість в одній із петицій 2022 року громадяни закликають ветувати скандальний законопроєкт №5655. І вже понад рік ця законодавча ініціатива так і залишається не підписаною президентом, а петиція перебуває у статусі «на розгляді». 

Суттєве зменшення кількості зареєстрованих петицій та водночас збільшення кількості підтриманих петицій демонструє, що інструмент петицій до президента громадяни все менше використовують для «спаму», проте значно згуртованіше підтримують важливі петиції. Такий стан справ наочно демонструє підвищення уваги до інструменту. 

Наприклад, з-поміж таких «спам»-петицій у 2022 році можна згадати пропозицію не зобов’язувати чоловіка платити аліменти, якщо його жінка виїхала за кордон, або святкувати День українського борщу.

Хто має дякувати Порошенку? Названо петицію, яка перебуває найдовше на розгляді в Офісі президента фото 1
фото: скрін петиції, сайт / petition.president.gov.ua

«Борщ – наш! Пропоную визнати 1 липня Днем борщу і влаштовувати щороку народну обжираловку ним», – йшлося в одній зі «спам»-петицій.

Раніше повідомлялося, про що українці просять Зеленського в електронних петиціях.

Стало відомо, що Зеленський у 2023 році поставив рекорд з розгляду петицій.

Читайте також: Чому Зеленський не дякує Порошенку? Як президент реагує на петиції (дослідження)

Теги: президент аліменти жінка кордон петиція

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