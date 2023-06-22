Що спонукає біженців повернутися додому з Польщі: несподівані причини

Кожен п’ятий українець у Польщі вважає, надання державної допомоги у відбудові та поверненні житла може стати мотивом повернутися на Батьківщину

Серед чинників, які найбільше мотивуватимуть українців повертатися додому після закінчення війни, біженці у Польщі вказують на цивілізаційний та безпековий вибір держави. Зокрема йдеться про очікуване членство України в ЄС, про що зазначають 57% опитаних, та у НАТО – 47%. Про це свідчать результати дослідження «Громадяни України на польському ринку праці. Нові виклики та перспективи», проведеного Міграційною платформою EWL, Фундацією EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету.

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Також другим важливим мотивом для спрівгромадян є економічний – підвищення рівня зарплат та поліпшення умов праці (54%). Причому цей чинник є більш значимим саме для трудових мігрантів з України – тих, хто виїхав до Польщі до повномасштабної російської агресії, – ніж для воєнних біженців (57% проти 48%).

Керівниця відділу легалізації Міграційної платформи EWL Марія Кузенко розповідає, це можна пояснити тим, що для більшості передвоєнних мігрантів з України саме можливість кращих заробітків і стабільного життя було головним мотивом виїзду до Польщі.

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«На відміну від них воєнні біженці приїхали до Польщі вимушено. Багато хто з них говорить, що мав в Україні задовільне життя і не збирався емігрувати», – зазначила вона

Натомість саме для воєнних біженців можливість возз'єднання з родиною, яка залишилась в Україні, є одним із значущих мотивів повернення додому – цього прагнуть 57% українців, які прибули до Польщі через повномасштабне вторгнення. Загалом для 48% громадян України у Польщі можливість возз'єднання з родиною є мотивом повернутися на Батьківщину.

Кожен п’ятий українець у Польщі стверджує, що надання державної допомоги у відбудові та поверненні житла може спонукати його повернутися на Батьківщину.

Головним чинником, який заважає громадянам України залишатися в Польщі, є, насамперед, переживання за долю своїх близьких в Україні (41%), а також економічні фактори, зокрема відсутність достатніх засобів до існування (27%) та труднощі з працевлаштуванням (24%). Через погане знання польської мови Польщу можуть покинути 25% воєнних біженців та 10% довоєнних мігрантів.

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Дослідження показало, що попри те, що більшість працездатних шукачів прихистку знайшли роботу в Польщі (78%), майже 2/3 із них планують повернутися на Батьківщину у найближчій перспективі (62%). З них кожен четвертий (24%) висловив наміри повернутися в Україну, не чекаючи завершення військових дій.

Серед інших чинників – здійснення низки реформ в Україні (у галузі охорони здоров’я та освіти, у системі судочинства). Ще для 16% таким мотивом може бути сприяння відкриттю та веденню бізнесу в Україні.

Нагадаємо, Польща увійшла до трійки країн, де відтік біженців з України став максимально відчутним. У країні вже відчувають наслідки для економіки від зменшення числа українців у Польщі. Відтік біженців з України сприяє погіршенню проблем торговельної галузі Польщі – зменшує показник роздрібних продажів. Перша причина, яка впливає на обсяги торгівлі – це падіння реальних зарплат, через що люди змушені економити. А от друга причина – відтік українців з Польщі. Аналітики кажуть, що наплив біженців з України відчутно підвищив показники роздрібної торгівлі минулого року. Особливо це було помітно у торгівлі продуктами, пальним, фармацевтичними препаратами та одягом.