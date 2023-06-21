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США виділять Чехії понад $8 млн на підтримку біженців з України: як розподілять кошти

Діана Гасюк
glavcom.ua
США виділять Чехії понад $8 млн на підтримку біженців з України: як розподілять кошти
У лютому 2022 року Чехія надала візи для захисту близько півмільйона громадян з України
фото з відкритих джерел

Наразі в Чехії зареєстровано 343 тис. українців, які мають реєстрацію тимчасового захисту

Сполучені Штати Америки виділять Чехії 8,2 мільйона доларів (близько 178 мільйонів чеських крон) на підтримку українських біженців та організацій, які допомагають їм у цій країні. Про це передає посольство США у Празі, з посиланням на Ceske Noviny.

Ця сума - частина коштів у розмірі понад 107 мільйонів доларів, які Штати надають європейським країнам, які бажають надати допомогу громадянам України, які залишають батьківщину через російське вторгнення.

Найбільша частина грошей у Чехії піде до Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), який отримає 3,3 мільйона доларів. Два мільйони доларів отримає Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), 1,5 мільйона піде Управлінню верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) і 1,4 мільйона - Міжнародній організації з міграції (МОМ).

 «Станом на лютий 2022 року Сполучені Штати надали понад $2,1 млрд гуманітарної допомоги народу України як в Україні, так і в постраждалому регіоні», – повідомили в посольстві.

Створений Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців регіональний план реагування на кризу біженців з України для Чехії передбачає надання допомоги громадянам із потребою у 81,6 млн доларів.

Згідно з планом, найбільша сума має піти на забезпечення основних потреб (32,3 млн доларів) та на охорону здоров'я та харчування (24 млн доларів). Близько 10 мільйонів доларів мають бути виділені на захист, кошти для існування та соціально-економічну інтеграцію. 5 мільйонів - на освіту, близько 600 тисяч доларів - на логістику, телекомунікації та оперативну підтримку.

За словами чеського міністерства внутрішніх справ, наразі в країні зареєстровано 343 тисячі українців з активною реєстрацією тимчасового захисту.

У лютому 2022 року Чехія надала візи для захисту близько півмільйона громадян з України, переважно жінок та дітей.

Теги: Чехія посольство харчування біженці

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