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    Токаєв приїхав до Путіна і назвав Казахстан та РФ «сусідами від бога»

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    Касим-Жомарт Токаєв зустрівся у Кремлі з Володимиром Путіним - Токаєв приїхав до Путіна і назвав Казахстан та РФ «сусідами від бога»
    Касим-Жомарт Токаєв зустрівся у Кремлі з Володимиром Путіним
    фото: kremlin

    Токаєв висловив думку, що Росія та Казахстан досягнуть бажаних результатів на шляху стратегічної взаємодії в союзницьких взаєминах

    Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прибув у Москву і зустрівся із президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє пресслужба Кремля.

    «Казахстан і Росія є сусідами від бога. У нас найдовший у світі кордон, і, крім дружби, співпраці, інших взаємин між нашими країнами просто бути не може», – сказав Токаєв.

    Він зазначив, що під час цьогорічного візиту планує провести «обмін думками за цілою низкою актуальних питань, які справді торкаються стратегічних інтересів Казахстану і Росії».

    «Будуть підписані важливі угоди», – пообіцяв казахстанський лідер.

    Він висловив думку, що Росія та Казахстан досягнуть бажаних результатів на шляху стратегічної взаємодії в союзницьких взаєминах, адже навіть «є політична воля».

    Раніше повідомлялося, що Путін досі не вивчив ім'я президента Казахстану. РосЗМІ підчищають обмовки (відео).Так, Путін знову переплутав ім'я президента Казахстану, але по телевізору це вирішили не показувати.

    Нагадаємо, 10 січня Володимир Путін назвав лідера Казахстану Кемелем Жомартовичем Токаєвим, а не Касимом-Жомартом Токаєвим. Варто зазначити, що Кемель Токаєв – нині покійний батько президента Казахстану, який був письменником.

    Присутні на засіданні Касим-Жомарт Токаєв та інші присутні глави держав не виправили президента РФ.

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    Теги: Росія Путін Казахстан політика президент Касим-Жомарт Токаєв
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    Токаєв приїхав до Путіна і назвав Казахстан та РФ «сусідами від бога»