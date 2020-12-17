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    У світі

    Токіо готується до найвищого рівня попередження про Covid-19, у разі медичної кризи

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    Влада міста побоюється великих проблем у функціонуванні медичної системи - Токіо готується до найвищого рівня попередження про Covid-19, у разі медичної кризи
    Влада міста побоюється великих проблем у функціонуванні медичної системи
    Фото з відкритих джерел

    У столиці Японії буде діяти «червоний» рівень попередження

    У Токіо влада оголосила найвищий рівень готовності. Про це повідомляє Reuters.

    Підвищення рівня готовності до максимального пов'язано з погіршенням ситуації з коронавірусом у Токіо. За четвер у місті зафіксували 822 нових випадки зараження, що є найбільшим показником за весь час пандемії.

    Влада міста побоюється великих проблем у функціонуванні медичної системи. Зокрема, вони попросили медичні установи збільшити кількість місць для хворих Covid-19 з 3 до 4 тисяч.

    Крім цього, було оголошено спеціальне попередження щодо коронавірусу на Новий рік, щоб підвищити обізнаність населення. Влада сподівається зменшити контакти між людьми у цей період.

    Нагадаємо, що Японія встановила новий антирекорд за кількістю заражень коронавірусом за добу.

    Теги: Японія медицина лікар влада населення коронавірус
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