Токіо готується до найвищого рівня попередження про Covid-19, у разі медичної кризи

У столиці Японії буде діяти «червоний» рівень попередження

У Токіо влада оголосила найвищий рівень готовності. Про це повідомляє Reuters.

Підвищення рівня готовності до максимального пов'язано з погіршенням ситуації з коронавірусом у Токіо. За четвер у місті зафіксували 822 нових випадки зараження, що є найбільшим показником за весь час пандемії.

Влада міста побоюється великих проблем у функціонуванні медичної системи. Зокрема, вони попросили медичні установи збільшити кількість місць для хворих Covid-19 з 3 до 4 тисяч.

Крім цього, було оголошено спеціальне попередження щодо коронавірусу на Новий рік, щоб підвищити обізнаність населення. Влада сподівається зменшити контакти між людьми у цей період.

Нагадаємо, що Японія встановила новий антирекорд за кількістю заражень коронавірусом за добу.