Торнадо у США забрало життя щонайменше 19 людей (відео)

Торнадо зруйнував близько 50 будинків та пошкодив лінії електропередач у трьох штатах

У США два потужних торнадо пронеслися містом Нешвілл, штат Теннесі, забравши життя щонайменше 19 людей.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на владу міста.

«Торнадо пройшовся штатом. У нас в лікарні є люди, і, чесно кажучи, є смертельні випадки», - сказав мер міста Нешвілл Джон Купер під час відвідування притулку для надзвичайних ситуацій.

За словами місцевої влади, багато людей отримали поранення.

Торнадо зруйнував близько 50 будинків та пошкодив лінії електропередач у трьох штатах - Теннессі, Міссурі та Кентуккі.

Зазначається, що передмістя Маунт-Джульєт особливо постраждало від явища природи.

The images and videos from the #NashvilleTornado are so familiar to us in Oklahoma. Our hearts pour out in prayer to those in #Nashville and surrounding areas. The few times we’ve been there it’s a beautiful city with beautiful people. Our thoughts are with you. #PrayForNashville https://t.co/8hXy4MsWN3