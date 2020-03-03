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    У світі

    Торнадо у США забрало життя щонайменше 19 людей (відео)

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    <p>Наслідки торнадо у штаті Теннесі</p> - Торнадо у США забрало життя щонайменше 19 людей (відео)

    Наслідки торнадо у штаті Теннесі

    Фото: АР

    Торнадо зруйнував близько 50 будинків та пошкодив лінії електропередач у трьох штатах

    У США два потужних торнадо пронеслися містом Нешвілл, штат Теннесі, забравши життя щонайменше 19 людей.

    Про це повідомляє Associated Press з посиланням на владу міста.

    «Торнадо пройшовся штатом. У нас в лікарні є люди, і, чесно кажучи, є смертельні випадки», - сказав мер міста Нешвілл Джон Купер під час відвідування притулку для надзвичайних ситуацій.

    За словами місцевої влади, багато людей отримали поранення.

    Торнадо зруйнував близько 50 будинків та пошкодив лінії електропередач у трьох штатах - Теннессі, Міссурі та Кентуккі.

    Зазначається, що передмістя Маунт-Джульєт особливо постраждало від явища природи.

    Торнадо також завдав значної шкоди аеропорту Нешвілла. Зокрема, було знищено кілька ангарів.

    Уряд Нешвілла скасував заняття в школах.

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