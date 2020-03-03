Торнадо у США забрало життя щонайменше 19 людей (відео)
Наслідки торнадо у штаті Теннесі
Торнадо зруйнував близько 50 будинків та пошкодив лінії електропередач у трьох штатах
У США два потужних торнадо пронеслися містом Нешвілл, штат Теннесі, забравши життя щонайменше 19 людей.
Про це повідомляє Associated Press з посиланням на владу міста.
«Торнадо пройшовся штатом. У нас в лікарні є люди, і, чесно кажучи, є смертельні випадки», - сказав мер міста Нешвілл Джон Купер під час відвідування притулку для надзвичайних ситуацій.
За словами місцевої влади, багато людей отримали поранення.
Торнадо зруйнував близько 50 будинків та пошкодив лінії електропередач у трьох штатах - Теннессі, Міссурі та Кентуккі.
Incredible damage from #Tornado at John Tune Airport in #Nashville pic.twitter.com/LOtCBEjoUG— The Storm Geeks (@thestormgeeks) March 3, 2020
Зазначається, що передмістя Маунт-Джульєт особливо постраждало від явища природи.
The images and videos from the #NashvilleTornado are so familiar to us in Oklahoma. Our hearts pour out in prayer to those in #Nashville and surrounding areas. The few times we’ve been there it’s a beautiful city with beautiful people. Our thoughts are with you. #PrayForNashville https://t.co/8hXy4MsWN3— A+ Roofing & Construction (@A_Plus_Roofing_) March 3, 2020
Торнадо також завдав значної шкоди аеропорту Нешвілла. Зокрема, було знищено кілька ангарів.
Уряд Нешвілла скасував заняття в школах.