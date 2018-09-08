Трамп чекає листа від лідера КНДР Кім Чен Ина



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Дональд Трамп

Президент США висловив думку, що це «насправді елегантний спосіб» спілкування

Президент США Дональд Трамп заявив, що чекає листа від північнокорейського лідера Кім Чен Ина, який, на його думку, «буде позитивним».

Про це Трамп повідомив 7 вересня журналістам, пише Reuters.

За словами Трампа, лист йому доставлять на наступний день.

«Я знаю, що лист був переданий мені, особистий лист від Кім Чен Ина. Листа передали на кордоні вчора», - розповів Трамп.

Він висловив думку, що це «насправді елегантний спосіб» спілкування. «Я думаю, що це буде позитивне лист», - наголосив Трамп.

Reuters зазначає, що обидва лідери обмінялися листами, коли вели переговори щодо ядерної программ Північної Кореї.

До слова, 4 вересня президенти США Дональд Трамп і Південної Кореї Мун Чже Ін телефоном обговорили ситуацію на Корейському півострові.

Також Трамп заявляв, що у нього «фантастичні» відносини з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином

Раніше повідомлялося, що у Північній Кореї державні ЗМІ перестали писати про Кім Чен Ина..