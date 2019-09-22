Трамп дорікнув країнам ЄС, що вони виділяють мало грошей Україні



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Президент США Дональд Трамп

Я підтримував Україну з самого початку – Трамп

Президент США Дональд Трамп звинуватив країни Євросоюзу у недостатній фінансовій підтримці України.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

На думку Трампа, Німеччині, Франції та іншим країнам ЄС слід виділяти більше грошей для підтримки України.

«Я підтримував Україну з самого початку, але я дуже розчарований тим, що інші країни не роблять так само. Німеччина повинна витрачати набагато більше, Франція, всі в Європейському Союзі повинні витрачати гроші. Чому ми витрачаємо гроші, а вони ні?» – запитав Трамп.

Глава Білого дому підкреслив, що у порівнянні зі США, країни ЄС виділяють замало коштів.

«У порівнянні вони виділяють дуже мало, і мені це зовсім не подобається», – сказав Трамп.

Як повідомлялося, президент Сполучних Штатів Америки Дональд Трамп вважає дії США в Україні безглуздими.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вперше зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським під час сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку 25 вересня.