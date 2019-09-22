  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Трамп дорікнув країнам ЄС, що вони виділяють мало грошей Україні

    • Розсилка
    Президент США Дональд Трамп&nbsp; - Трамп дорікнув країнам ЄС, що вони виділяють мало грошей Україні
    Президент США Дональд Трамп 

    Я підтримував Україну з самого початку – Трамп

    Президент США Дональд Трамп звинуватив країни Євросоюзу у недостатній фінансовій підтримці України.

    Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    Читайте також

    На думку Трампа, Німеччині, Франції та іншим країнам ЄС слід виділяти більше грошей для підтримки України.

    «Я підтримував Україну з самого початку, але я дуже розчарований тим, що інші країни не роблять так само. Німеччина повинна витрачати набагато більше, Франція, всі в Європейському Союзі повинні витрачати гроші. Чому ми витрачаємо гроші, а вони ні?» – запитав Трамп.

    Глава Білого дому підкреслив, що у порівнянні зі США, країни ЄС виділяють замало коштів.

    «У порівнянні вони виділяють дуже мало, і мені це зовсім не подобається», – сказав Трамп.

    Як повідомлялося, президент Сполучних Штатів Америки Дональд Трамп вважає дії США в Україні безглуздими.

    Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вперше зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським під час сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку 25 вересня

    Читайте також
    ЄС США Дональд Трамп гроші
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ