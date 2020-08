Трамп каже, що не пропонував помістити свій барельєф на гору Рашмор

Президент США назвав інформацію ЗМІ фальшивими новинами

Президент США Дональд Трамп заявив, що ніколи не пропонував, щоб його барельєф був доданий на гору Рашмор, де зображені чотири президенти США.

Про це Трамп написав у Twitter.

«Це фальшиві новини від провальної New York Times і телеканалу з низькими рейтингами CNN. Ми ніколи не пропонували цього, хоча, грунтуючись на багатьох речах, досягнутих за перші три з половиною роки, можливо, більше, ніж під час будь-якого іншого президента, звучить як хороша ідея для мене», – заявив Трамп.

This is Fake News by the failing @nytimes & bad ratings @CNN. Never suggested it although, based on all of the many things accomplished during the first 3 1/2 years, perhaps more than any other Presidency, sounds like a good idea to me! https://t.co/EHrA9yUsAw