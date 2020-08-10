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    У світі

    Трамп каже, що не пропонував помістити свій барельєф на гору Рашмор

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    Напередодні ЗМІ повідомили, що Дональд Трамп хоче стати п'ятим батьком-засновником США на горі Рашмор - Трамп каже, що не пропонував помістити свій барельєф на гору Рашмор
    Напередодні ЗМІ повідомили, що Дональд Трамп хоче стати п'ятим батьком-засновником США на горі Рашмор

    Президент США назвав інформацію ЗМІ фальшивими новинами

    Президент США Дональд Трамп заявив, що ніколи не пропонував, щоб його барельєф був доданий на гору Рашмор, де зображені чотири президенти США.

    Про це Трамп написав у Twitter.

    «Це фальшиві новини від провальної New York Times і телеканалу з низькими рейтингами CNN. Ми ніколи не пропонували цього, хоча, грунтуючись на багатьох речах, досягнутих за перші три з половиною роки, можливо, більше, ніж під час будь-якого іншого президента, звучить як хороша ідея для мене», – заявив Трамп.

    Нагадаємо,  напередодні газета The New York Times повідомила, що чинний президент США Дональд Трамп висловив бажання додати своє обличчя на меморіал батькам-засновникам країни, розташований на горі Рашмор у штаті Південна Дакота.

    Свою ідею американський лідер начебто озвучив під час приватної зустрічі з губернатором штату Південна Дакота, де розташована гора.

    історія США Дональд Трамп президент
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