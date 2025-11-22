Головна Світ Політика
Віддана соратниця Трампа, яка стала його опоненткою, йде з Конгресу після гучного конфлікту

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Віддана соратниця Трампа, яка стала його опоненткою, йде з Конгресу після гучного конфлікту
Конгресменка від штату Джорджія, республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка була відданою союзницею президента США Дональда Трампа, офіційно повідомила про свою відставку
фото: The New York Times

Колишня палка союзниця Трамп зазначила, що її політична лояльність до нього в минулому допомогла їй стати відомою

Конгресменка від штату Джорджія, республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка була відданою союзницею президента США Дональда Трампа, офіційно повідомила про свою відставку з Конгресу США. Її останній робочий день заплановано на 5 січня 2026 року. Про це повідомляє thehill, пише «Главком».

«У мене забагато самоповаги та гідності, я занадто люблю свою сім’ю і не хочу, щоб мій милий округ пережив образливі та ненависні праймеріз проти мене з боку президента, за якого ми всі боролися… А від мене очікують, що я захищатиму президента після того, як він із ненавистю витратив на мене десятки мільйонів доларів і спробував мене знищити», – заявила Грін

«Я відмовляюся бути «побитою дружиною», сподіваючись, що все це мине і налагодиться», – додала вона

Колишня палка союзниця Дональд Трамп зазначила, що її політична лояльність до нього в минулому допомогла їй стати відомою. Водночас після низки розбіжностей – від позицій з зовнішньої політики до розслідування справи Джеффрі Епштейн її стосунки з Трампом різко погіршились.

«Я ніколи не забуду той день, коли мені довелося залишити матір… щоб полетіти до Вашингтона, щоб захищати президента Трампа», – нагадала вона.

Грін зазначила, що її ініціативи: зробити англійську офіційною мовою США та скасування віз H‑1B залишаються «пилом» на полицях Конгресу. І вона закликала до широкого усвідомлення ролі народу: «Коли простий американський народ зрозуміє, що політико‑промисловий комплекс обох партій розриває цю країну на шматки… тоді я буду тут, поруч з ними», – заявила вона

Реакція Трампа на відставку Грін

Президент Дональд Трамп заявив, що рішення Марджорі Тейлор Грін залишити Конгрес є «чудовою новиною для країни». У коментарі ABC News він також додав: «Я думаю, що це чудова новина для країни. Це чудово. Я думаю, що вона має бути щасливою».

У своєму рішенні Грін наголосила, що, хоча коментарі Трампа були «образливими», її життя залишається «сповнене радості», і вона готова повернутись до «людей, яких люблю».

Як розвивалась суперечка між Грін і Трампом

Марджорі Тейлор Грін критикувала Дональд Трамп не лише через «досьє Епштейна», а й стосовно інших питань: зокрема, вона звинувачувала його у недостатніх діях для зниження вартості життя в США, у помилковій зовнішній політиці та невдалих тарифних рішеннях.

Публічне протистояння переросло в масштабний конфлікт –  президент у соцмережах назвав Грін «психічно нестабільною» й «зрадницею», заявивши, що вона повинна втратити мандат на наступних виборах. Він теж пообіцяв підтримати будь‑якого республіканця, хто виступить проти неї на виборах до Конгресу у 2026 році.

«Я не можу щодня приймати дзвінки від істерички», –  написав Трамп.

«Як республіканка, яка майже завжди голосує за ініціативи президента Трампа, я шокована його агресією проти мене», –  відповіла Грін.

Раніше повідомлялось, що колишня соратниця Дональда Трампа, конгресвумен Марджорі Тейлор Грін заявила, що припиняє використовувати «токсичну» риторику та образливі коментарі.

