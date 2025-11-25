Білий дім: Мирні переговори США та України продуктивні, але є певні розбіжності

Лівітт: Є відчуття терміновості. Президент хоче, щоб ця угода була укладена і щоб ця війна закінчилася

У Білому домі повідомили, що переглянутий та оновлений мирний план повторно представлять російській стороні

У Білому домі вважають продуктивними нещодавні переговори щодо припинення війни в Україні, хоча й визнають, що кілька розбіжностей між сторонами все ще зберігаються. Про це повідомила прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт, передає «Главком» із посиланням на SkyNews.

Лівітт підтвердила, що найближчим часом не планується зустріч президентів США та України. Вона додала, що переглянутий та оновлений мирний план необхідно буде повторно представити російській стороні.

Вона підкреслила, що президент США Дональд Трамп чинить тиск на обох лідерів, прагнучи якомога швидшого укладення угоди. Коментуючи дедлайн, раніше озвучений Трампом (27 листопада) для схвалення мирної угоди, Лівітт заявила: «Президент США хоче, щоб ця угода була укладена якомога швидше».

На запитання щодо розмови Трампа з лідером КНР Сі Цзіньпіном, Лівітт повідомила, що тему війни Росії проти України торкалися, але головною темою діалогу були американо-китайські відносини.

Нагадаємо, переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.

До слова, президент США Дональд Трамп прокоментував перебіг мирних переговорів після зустрічі української та американської делегацій, яка пройшла у Женеві в неділю.