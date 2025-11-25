Головна Світ Політика
search button user button menu button

Білий дім: Мирні переговори США та України продуктивні, але є певні розбіжності

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Білий дім: Мирні переговори США та України продуктивні, але є певні розбіжності
Лівітт: Є відчуття терміновості. Президент хоче, щоб ця угода була укладена і щоб ця війна закінчилася
фото: Associated Press

У Білому домі повідомили, що переглянутий та оновлений мирний план повторно представлять російській стороні

У Білому домі вважають продуктивними нещодавні переговори щодо припинення війни в Україні, хоча й визнають, що кілька розбіжностей між сторонами все ще зберігаються. Про це повідомила прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт, передає «Главком» із посиланням на SkyNews.

Лівітт підтвердила, що найближчим часом не планується зустріч президентів США та України. Вона додала, що переглянутий та оновлений мирний план необхідно буде повторно представити російській стороні.

Вона підкреслила, що президент США Дональд Трамп чинить тиск на обох лідерів, прагнучи якомога швидшого укладення угоди. Коментуючи дедлайн, раніше озвучений Трампом (27 листопада) для схвалення мирної угоди, Лівітт заявила: «Президент США хоче, щоб ця угода була укладена якомога швидше».

На запитання щодо розмови Трампа з лідером КНР Сі Цзіньпіном, Лівітт повідомила, що тему війни Росії проти України торкалися, але головною темою діалогу були американо-китайські відносини.

Нагадаємо, переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.

До слова, президент США Дональд Трамп прокоментував перебіг мирних переговорів після зустрічі української та американської делегацій, яка пройшла у Женеві в неділю.

Теги: Дональд Трамп переговори США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До завершення війни в Україні залишилося два метри – Келлог
До завершення війни в Україні залишилося два метри – Келлог
23 листопада, 09:51
За повідомленням Держдепу, над планом працювали три сторони: американська, українська та російська
Речник Держдепу США повідомив, чи брала Україна участь у розробці мирного плану
23 листопада, 03:46
Трамп і Мамдані під час особистої зустрічі обмінялись люб'язностями після публічних суперечок
Трамп пом’якшив риторику щодо новообраного мера Нью-Йорка під час особистої зустрічі
21 листопада, 23:33
Вашингтон прагне уникнути розриву відносин з Пекіном з торговельних питань
Reuters: Трамп відкладає мита на напівпровідники
20 листопада, 13:17
Президент США: «Республіканці повинні проголосувати за оприлюднення файлів Епштейна, тому що нам немає чого приховувати»
Трамп закликав Палату представників проголосувати за оприлюднення файлів Епштейна
17 листопада, 07:24
Трамп отримав у подарунок від Швейцарії спеціальний настільний годинник Rolex та персоналізований кілограмовий золотий злиток
Швейцарія знизила мита від США за допомогою золота та Rolex для Трампа – Axios
17 листопада, 02:29
Польоти в аеропорту Вашингтона зупинили через загрозу вибуху на борту
У США закрили аеропорт Рейгана через повідомлення про мінування літака
4 листопада, 20:50
Гегсет: Мир, стабільність і добрі стосунки – найкращий шлях уперед для наших двох великих і потужних країн (США та Китай – «Главком»)
США і Китай домовилися відновити військові контакти для уникнення конфліктів
2 листопада, 07:44
Трамп та Орбан наступного тижня проведуть зустріч, де говоритимуть про російську нафту
Трамп відмовив Орбану у послабленні санкцій проти російської нафти
31 жовтня, 20:16

Політика

Критики мирного плану США нічого не розуміють або заробляють на війні – Білий дім
Критики мирного плану США нічого не розуміють або заробляють на війні – Білий дім
Білий дім: Мирні переговори США та України продуктивні, але є певні розбіжності
Білий дім: Мирні переговори США та України продуктивні, але є певні розбіжності
Росія відкидатиме будь-який мирний план, що не передбачає капітуляції України – ISW
Росія відкидатиме будь-який мирний план, що не передбачає капітуляції України – ISW
Bloomberg: З мирного плану прибрали пункт про використання заморожених активів РФ
Bloomberg: З мирного плану прибрали пункт про використання заморожених активів РФ
Мирний план після переговорів у Женеві став меншим – Зеленський
Мирний план після переговорів у Женеві став меншим – Зеленський
The Guardian: Україна суттєво змінила мирний план США
The Guardian: Україна суттєво змінила мирний план США

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Вчора, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua