У Сенаті сторона обвинувачення виклала аргументи проти Трампа

Демократи з Палати представників, які виступали в якості обвинувачів, протягом трьох днів намагалися довести, що саме слова Трампа спровокували атаку на Капітолій

Демократи з Палати представників, які виступали в якості обвинувачів, протягом трьох днів намагалися довести, що саме слова Трампа спровокували атаку на Капітолій

У Сенаті США, де проходить процес імпічменту колишнього президента Дональда Трампа, у четвер закінчила представляти свої аргументи сторона обвинувачення. У п’ятницю та суботу слово передадуть захисту.

Палата представників оголосила Трампу імпічмент в січні, за тиждень до закінчення терміну його повноважень. Його звинуватили в «підбурюванні до заколоту» в зв’язку з нападом його прихильників на Капітолій 6 січня.

Демократи з Палати представників, які виступали в якості обвинувачів, протягом трьох днів намагалися довести, що саме слова Трампа спровокували атаку на Капітолій.

Член Конгресу від Каліфорнії Дайана Дегетт зокрема підкреслила подібність між формулюваннями, використаними Трампом в його промові на мітингу 6 січня, і гаслами його прихильників, які атакували будівлю Конгресу. Крім того, вона зазначила, що, за словами деяких учасників атаки на Капітолій, вони прийшли туди, тому що цього хотів від них президент. На підтвердження своїх заяв Дегетт демонструвала фрагменти відеозапису, який відтворював події 6 січня. За її словами, учасники подій розраховували, що не будуть притягнуті до відповідальності за скоєне, оскільки «виконують розпорядження президента».

Говорячи про збитки, завдані США в результаті подій 6 січня, Дегетт наголосила і на шкоді, завданій міжнародній репутації країни. Цитувалися в тому числі і висловлювання російських офіційних представників.

Ще один конгресмен Тед Лью заявив, що Трамп жодного разу не засудив напад на резиденцію Конгресу, і навіть в зверненні Трампа до учасників штурму із закликом розійтися був вираз симпатії і співчуття до них.

Обвинувачі також вказували на те, що безпосередня небезпека при нападі загрожувала віцепрезиденту, спікеру Палати представників і іншим керівникам держави. Зокрема, як випливає з показаних в Сенаті кадрів, група демонстрантів розшукувала віцепрезидента і наблизилася на відстань 30 метрів до приміщення, де знаходився Пенс зі своєю сім’єю.

Захист Трампа раніше заявляв, що президент не несе відповідальності за напад на Капітолій, а в його промові прямо не звучали заклики до штурму.

Процес незвичайний тим, що навіть обвинувальний вердикт не приведе до усунення Трампа з посади – він уже залишив її 20 січня, в конституційний термін. Однак демократи домагаються того, щоб Трампу було заборонено балотуватися на державні посади в майбутньому.

Для обвинувального вердикту необхідні голоси двох третин сенаторів – нинішній розклад голосів такий, що цей результат навряд чи буде досягнутий, за звинувачення Трампа, як вважає більшість коментаторів, навряд чи проголосує більше п’яти-шести з 50 республіканців в Сенаті.

Напередодні лідери Сенату домовились про швидкий графік процесу. З огляду на це вважається, що голосування в Сенаті щодо того, засудити Трампа чи ні, може пройти в понеділок.

У разі винесення імпічменту Трамп не зможе в майбутньому займати високі політичні посади. Сам Трамп відмовився виступати на процесі.

Процедура імпічменту щодо Трампа була ініційована через висловлювання, допущені ним 6 січня. В той день прихильники республіканця, які зібралися в столиці США на багатотисячну маніфестацію в його підтримку, увірвалися в Конгрес, спробувавши перешкодити затвердженню підсумків відбулися в країні 3 листопада минулого року президентських виборів, перемогу на яких здобув демократ Джо Байден.

Стаття звинувачення в затвердженій Палатою представників резолюції одна – підбурювання до заколоту. Документ вже переданий в Сенат. Сам процес почнеться у верхній палаті 9 лютого. В ході засідань члени Палати представників виступатимуть в ролі обвинувачів, сенатори – в якості присяжних.

Нагадаємо, 3 лютого конгресмени представили звинувачення щодо імпічменту Трампа.

Як повідомлялося, Трамп відмовився свідчити на слуханнях щодо імпічменту в Сенаті.

Адвокат Трампа назвав імпічмент спробою не допустити експрезидента до виборів.

Джерело: Радіо Свобода