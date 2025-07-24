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Демократи звинувачують Трампа у захисті багатих педофілів? Республіканці намагаються стримати наслідки справи Епштейна

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Демократи звинувачують Трампа у захисті багатих педофілів? Республіканці намагаються стримати наслідки справи Епштейна
Демократи звинувачують республіканців у захисті «способу життя багатих і безсоромних, навіть якщо це включає педофілів»
колаж: glavcom.ua

Політичні сили США намагаються використати справу Епштейна у звинуваченнях Трампа щодо прозорості

Президент Дональд Трамп намагається стримати хвилю обурення після рішення його адміністрації не оприлюднювати файли, пов'язані зі справою Джеффрі Епштейна. У середу підкомітет Палати представників вперше проголосував за виклик адміністрації до суду для отримання цих файлів, а суд Флориди відмовився оприлюднити свідчення великого журі присяжних у справі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

Як зазначає видання, троє республіканців у Палаті представників підтримали ініціативу конгресмена Саммер Лі (демократ від штату Пенсільванія), вимагаючи від Міністерства юстиції оприлюднити файли Епштейна. Речник Комісії з нагляду заявив, що «повістки будуть видані найближчим часом».

Комісія з нагляду також проголосувала за виклик до суду всіх комунікацій щодо Епштейна між тодішнім президентом Джо Байденом та його адміністрацією, а також низки інших відомих діячів обох партій, включаючи Білла та Гілларі Клінтон, колишніх генеральних прокурорів та директора ФБР Джеймса Б. Комі. Республіканці припускають, що Білл Клінтон може бути згаданий у справах Епштейна і прагнуть викрити листування, пов'язане зі справою.

Джеффрі Епштейн – американський фінансист і мільйонер, який став фігурантом одного з найгучніших сексуальних скандалів в історії США. Його звинувачували в організації сексуальної експлуатації неповнолітніх дівчат. За даними слідства, починаючи з 1990-х років він створив мережу для вербування та експлуатації неповнолітніх. 2008 року він уклав угоду з прокуратурою Флориди (так звану угоду про визнання провини) і відбув 13 місяців у в’язниці з правом виходу на роботу.

Як підкреслює видання, на тлі цих подій почали з'являтися «тріщини у коаліції» Республіканської партії. Ця ситуація може загостритися, оскільки республіканці спілкуватимуться зі своїми виборцями під час п'ятитижневих серпневих канікул. Повістку отримає також колишня дівчина Епштейна Гіслейн Максвелл, яку було засуджено за сексуальні злочини. Вона має надати свідчення наступного місяця у Флориді.

Скандал може ще більше посилитися після нового звіту у Wall Street Journal, де повідомляється, що генеральний прокурор Пем Бонді та її заступник поінформували президента у травні, що його ім'я «кілька разів» фігурує у файлах Епштейна, поряд з іменами «багатьох людей». Чиновники заявили, що файли містять «неперевірені чутки» та дитячу порнографію, тому не будуть оприлюднені.

Речник Білого дому Стівен Чунг відкинув повідомлення Journal: «Справа в тому, що президент вигнав його [Епштейна] зі свого клубу за те, що він був негідником. Це не що інше, як продовження фейкових новин, вигаданих демократами та ліберальними ЗМІ».

Лора Лумер, впливова блогерка, яка підтримує Трампа, назвала абсурдними натяки на причетність Трампа до скандалу. Водночас, лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс (демократ від Нью-Йорка) звинуватив республіканців у захисті «способу життя багатих і безсоромних, навіть якщо це включає педофілів», а також у створенні «уряду мільярдерів».

Спікер Палати представників Майк Джонсон (республіканець від Луїзіани) переніс засідання Палати представників на день раніше через зупинку роботи, спричинену справою Епштейна. Він наполягав, що між республіканцями та Трампом «немає жодної згоди» з цього питання, і заявив, що голосування в Палаті представників буде передчасним.

Нагадаємо, видання Wall Street Journal не отримало доступу до одного з престижних місць у журналістському пулі під час запланованої поїздки президента Дональда Трампа до Шотландії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Як заявила прессекретарка Білого дому Каролайн Левітт, таке рішення ухвалили через «фейкову й наклепницьку діяльність» Wall Street Journal. Мається на увазі нещодавня стаття про нібито зв’язки Трампа з Джеффрі Епштейном, який обвинувачується у секс-торгівлі.

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Теги: Дональд Трамп США

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