«Україні не дадуть ні місця, ні голосу». Дипломат жорстко висловився про переговори з Путіним

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
«Україні не дадуть ні місця, ні голосу». Дипломат жорстко висловився про переговори з Путіним
Трамп та Путін зустрінуться на Алясці
фото: Reuters

Ослунд зазначив, що партнери не повинні допустити жодного пом’якшення санкцій проти Росії

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Путін проведуть зустріч на Алясці вже наступного тижня, 15 серпня. На тлі майбутнього саміту лідерів шведський економіст та дипломат Андерс Ослунд різко висловився про наміри Трампа, передає «Главком».

Ослунд зазначив, що Трамп гучно висловлювався про дедлайни для Путіна лише «для запрошення на особисту зустріч», щоб це стало способом заблокувати санкції.

«Тепер Трамп підготував ґрунт для того, щоб здати Україну за її спиною. Путін не зробить жодних реальних поступок, можливо, лише обмежить бойові дії там, де Україна має перевагу, і Трамп намагатиметься нав’язати це Україні.

Швидше за все, Трамп де-факто визнає нинішню окупацію Росією українських територій. Трамп уже відмовився від будь-яких претензій на територіальну цілісність України. Він припинив усю допомогу США Україні та всі скарги США на порушення Росією міжнародного права.

Він хоче скасувати західні санкції проти Росії, але решта Заходу може цьому завадити», – написав він. 

Як написав Ослунд, ЄС, Велика Британія, Канада, Японія та Україна мають продовжити співпрацю, щоб забезпечити швидке озброєння України. Також він зазначив, що партнери мають робити різкі спільні публічні заяви та не допустити жодного пом’якшення санкцій проти Росії.

Раніше президент США Дональд Трамп назвав місце, де вони з диктатором Володимиром Путіним проведуть переговори. 

Американський лідер офіційно повідомив, що зустріч відбудеться 15 серпня на Алясці.

«Дуже очікувана зустріч між мною, як президентом Сполучених Штатів Америки, та президентом Володимиром Путіним, з Росії, відбудеться наступної п’ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска. Додаткові подробиці буде оголошено пізніше. Дякую за вашу увагу до цього питання!»

Також президент США Дональд Трамп відповів на запитання про саміт лідерів України, США та Росії.

Всі медіа у свої текстах наголошують на потенційних геополітичних наслідках після зустрічі президентів.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив, що зустріч диктатора Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа відбудеться 15 серпня на Алясці. 

Ушаков пояснив, що Росія і США близькі сусіди, тому «цілком логічно, що саміт лідерів пройде на Алясці».

За словами Ушакова, Москва очікує, що наступна після Аляски зустріч Путіна і Трампа відбудеться в РФ. Він зазначив, що президенту США передано запрошення.

