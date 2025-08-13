Financial Times розповів, чому Путін має перевагу перед зустріччю з Трампом

На користь російського диктатора працюють дві ключові обставини: бажання Трампа швидко укласти угоду і переконання Путіна, що час працює на нього

Найгірші побоювання України можуть здійснитися, якщо президент США Дональд Трамп у п’ятницю, 15 серпня, передасть Володимиру Путіну території України, які Росія не змогла захопити військовим шляхом, повідомляє «Главком» із посилання на Financial Times.

У матеріалі наголошується, що дух історичних угод, як-от Мюнхенської чи Ялтинської, може тінню нависнути над зустріччю на Алясці. Однак, зауважується, що Трамп, ймовірно, не зосереджуватиметься на таких дипломатичних скандалах.

Видання підкреслює, що спецпосланець США Стів Віткофф недостатньо розуміє сучасну ситуацію на українському фронті, а Путін взагалі не переймається минулим.

Трамп, повернувшись на посаду президента, обіцяв швидко завершити війну Росії проти України, але отримував відмову від Путіна, через що погрожував почати економічну війну проти Росії.

Вважається, що згода Путіна на зустріч пов’язана з тиском з боку Трампа, який відклав запровадження санкцій на нафтовий експорт Росії.

За версією Financial Times, Путін вже перетнув межу, дозволяючи собі принизити президента США, що для інших лідерів було б причиною розриву контактів. Незважаючи на заклики Трампа до припинення вогню, Росія посилює наступ на Україну.

Це, за словами видання, могло вплинути на рішення Трампа скасувати заборону Пентагону на постачання зброї Україні.

Зараз на користь Путіна працюють дві ключові обставини: бажання Трампа швидко укласти угоду і переконання Путіна, що час працює на нього.

Якщо російський лідер скористається цим, щоб відвоювати українські території, реакція буде жорсткою. Існує припущення, що президента України Володимира Зеленського можуть усунути з посади у разі погодження на нерівноцінний обмін територіями з Росією.

Ще одна перевага Путіна – недосвідченість Трампа. Після першої зустрічі Віткоффа з Путіним у березні спецпредставник США не розумів, на які саме українські землі претендує Кремль і досі залишається розгубленим.

Отже, поки Трамп активно висловлюється та вірить у надану йому інформацію, Путін має всі шанси домогтися успіху на зустрічі з ним.

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Раніше він говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, розповідаючи журналістам свою майбутню зустріч із диктатором Володимиром Путіним, двічі помилився, заявивши, що зустрінеться з очільником Кремля у Росії.

А 14 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски, за день до зустрічі лідерів, політична організація Stand Up Alaska проведе мітинг на підтримку України.