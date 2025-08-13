Головна Світ Політика
Макрон повідомив, чого хоче домогтися Трамп під час зустрічі з Путіним

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Свої плани на зустріч із Путіним Трамп озвучив під час відеоконференції
Американський лідер заявив, що будь-які територіальні питання можуть обговорюватися тільки за участю України

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що американський лідер Дональд Трамп назвав перемир'я між Україною і Росією метою під час майбутньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на France 24.

Зазначається, що свої плани на зустріч із Путіним Трамп озвучив під час відеоконференції з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським. Також американський лідер заявив, що будь-які територіальні питання можуть обговорюватися тільки за участю України.

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп провів онлайн-конференцію із президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами. З американським президентом було узгоджено п'ять основних принципів закінчення війни.

Також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна готова обговорювати територіальні питання, але відправною точкою має бути лінія зіткнення.

Зауважимо, 15 серпня Трамп та російський диктатор Росії Володимир Путін проведуть переговори на Алясці. Головна тема переговорів – мир в Україні. Обговорювані пропозиції можуть включати обмін територіями та відмову Києва від вступу до НАТО. А 14 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски, за день до зустрічі лідерів, політична організація Stand Up Alaska проведе мітинг на підтримку України.

Місцем проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна стане об’єднана військова база Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж, штат Аляска.

До слова, найгірші побоювання України можуть здійснитися, якщо президент США Дональд Трамп у п’ятницю, 15 серпня, передасть Володимиру Путіну території України, які Росія не змогла захопити військовим шляхом, повідомляє «Главком» із посилання на Financial Times.

