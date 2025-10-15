Трамп посмертно нагородив Кірка Президентською медаллю Свободи

Президент США Дональд Трамп посмертно нагородив Чарлі Кірка Президентською медаллю Свободи у день його народження – 14 жовтня

Дональд Трамп посмертно наградил Чарлі Кірка найвищою цивільною відзнакою США – Президентською медаллю Свободи, передає «Главком» із посиланням на Білий дім.

Церемонія вручення відбулася в оновленому Рожевому саду Білого дому. Нагороду від імені покійного отримала його вдова, Еріка Кірк.

«Сьогодні ми зібралися, щоб ушанувати пам’ять безстрашного борця за свободу, улюбленого лідера, який надихнув нове покоління, як ніхто до нього, – справжнього американського патріота з глибокими переконаннями, високими моральними якостями та непересічним характером – покійного, великого Чарлі Кірка», – сказав Трамп.

Президент США також розповів, що повернувся з Близького Сходу саме для того, щоб особисто вручити нагороду у день народження Чарлі Кірка:

«Кілька годин тому я повернувся з поїздки, метою якої було забезпечити мир на Близькому Сході... Я летів через півсвіту й уже хотів подзвонити Еріці, щоб сказати: «Може, перенесемо на п’ятницю?» Але мені не вистачило сміливості це зробити… бо сьогодні – день народження Чарлі».

«Я б ніколи не пропустив цей момент – ні за що у світі», – додав він.

фото: соціальні мережі

Нагадаємо, Чарлі Кірк – блогер, політичний активіст і подкастер, один із найвідоміших прихильників Дональда Трампа та одна з провідних консервативних медійних особистостей у США.

Консервативний активіст і союзник президента США Дональда Трампа Чарлі Кірк був поранений у шию під час виступу в університеті Юти 10 вересня.

Пораненого активіста госпіталізували, а присутніх евакуювали з території закладу. Через кілька годин після замаху Трамп повідомив про смерть Кірка.

Раніше стало відомо, що прокурори штату Юта оголосили, що вимагатимуть смертної кари для Тайлера Робінсона, обвинуваченого у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка, та оприлюднили нові подробиці справи, зокрема текстові повідомлення, в яких він нібито зізнався у скоєному.

Цікаво, що підозрюваний у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка Тайлер Робінсон використав ім'я Дональда Трампа як псевдонім в ігровій платформі Steam.