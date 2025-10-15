Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Трамп посмертно нагородив Кірка Президентською медаллю Свободи

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img

Президент США Дональд Трамп посмертно нагородив Чарлі Кірка Президентською медаллю Свободи у день його народження – 14 жовтня 

Дональд Трамп посмертно наградил Чарлі Кірка найвищою цивільною відзнакою США – Президентською медаллю Свободи, передає «Главком» із посиланням на Білий дім.

Церемонія вручення відбулася в оновленому Рожевому саду Білого дому. Нагороду від імені покійного отримала його вдова, Еріка Кірк.

«Сьогодні ми зібралися, щоб ушанувати пам’ять безстрашного борця за свободу, улюбленого лідера, який надихнув нове покоління, як ніхто до нього, – справжнього американського патріота з глибокими переконаннями, високими моральними якостями та непересічним характером – покійного, великого Чарлі Кірка», – сказав Трамп.

Президент США також розповів, що повернувся з Близького Сходу саме для того, щоб особисто вручити нагороду у день народження Чарлі Кірка:

«Кілька годин тому я повернувся з поїздки, метою якої було забезпечити мир на Близькому Сході... Я летів через півсвіту й уже хотів подзвонити Еріці, щоб сказати: «Може, перенесемо на п’ятницю?» Але мені не вистачило сміливості це зробити… бо сьогодні – день народження Чарлі».

«Я б ніколи не пропустив цей момент – ні за що у світі», – додав він.

Трамп посмертно нагородив Кірка Президентською медаллю Свободи фото 1
фото: соціальні мережі

Нагадаємо, Чарлі Кірк – блогер, політичний активіст і подкастер, один із найвідоміших прихильників Дональда Трампа та одна з провідних консервативних медійних особистостей у США.

Консервативний активіст і союзник президента США Дональда Трампа Чарлі Кірк був поранений у шию під час виступу в університеті Юти 10 вересня.

Пораненого активіста госпіталізували, а присутніх евакуювали з території закладу. Через кілька годин після замаху Трамп повідомив про смерть Кірка.

Раніше стало відомо, що прокурори штату Юта оголосили, що вимагатимуть смертної кари для Тайлера Робінсона, обвинуваченого у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка, та оприлюднили нові подробиці справи, зокрема текстові повідомлення, в яких він нібито зізнався у скоєному.

Цікаво, що підозрюваний у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка Тайлер Робінсон використав ім'я Дональда Трампа як псевдонім в ігровій платформі Steam.

Теги: державні нагороди смерть Дональд Трамп США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американські лідери кажуть Путіну: ти хочеш ескалації війни, ти її отримаєш
Американські лідери кажуть Путіну: ти хочеш ескалації війни, ти її отримаєш
2 жовтня, 08:36
Трамп заявив про другий удар по венесуельському наркокартелю
Трамп заявив про другий удар по венесуельському наркокартелю
15 вересня, 23:34
Активісти в Британії спроєктували на Віндзорський замок фото з Епштейном та Трампом
Активісти в Британії спроєктували на Віндзорський замок фото з Епштейном та Трампом
17 вересня, 01:34
Вперше Трамп висунув ідею визнання «Антифи» терористичною організацією у 2020 році
Трамп назвав рух «Антифа» «терористичною організацією»
18 вересня, 09:32
За словами Келлога, Трамп намагається дати дипломатії всі шанси
Келлог пояснив, чому Трамп постійно дає «два тижні» Путіну
20 вересня, 04:38
Трамп заявив, що досі нічого не знає про порушення повітряного простору Естонії Росією
Заяви Трампа, протести у Нідерландах: головне за ніч
21 вересня, 07:07
Президент Південної Кореї заявив, що інвестиційні вимоги США можуть призвести до фінансової кризи
Президент Південної Кореї заявив, що інвестиційні вимоги США можуть призвести до фінансової кризи
22 вересня, 01:25
Кім Чен Ин стверджує, що США мають відмовитися від денуклеаризації Північної Кореї
Кім Чен Ин заявив про готовність відновити діалог з Трампом
22 вересня, 08:03
Окупант був тренером у центрі плавання «Дельфін»
ЗСУ на фронті знищили російського чиновника, який був тренером з плавання
8 жовтня, 17:13

Соціум

У Газі після виведення ізраїльських військ сталася публічна страта – CNN
У Газі після виведення ізраїльських військ сталася публічна страта – CNN
Провідні американські ЗМІ відмовилися підписувати угоду Пентагону, що обмежує свободу преси
Провідні американські ЗМІ відмовилися підписувати угоду Пентагону, що обмежує свободу преси
Трамп посмертно нагородив Кірка Президентською медаллю Свободи
Трамп посмертно нагородив Кірка Президентською медаллю Свободи
Абсолютна більшість росіян готова до завершення війни по лінії фронту – дослідження
Абсолютна більшість росіян готова до завершення війни по лінії фронту – дослідження
Латвійський волонтер пояснив, чому в Латвії не буде антиукраїнських настроїв, як у Польщі
Латвійський волонтер пояснив, чому в Латвії не буде антиукраїнських настроїв, як у Польщі
Учені припустили, що в Сонячній системі може існувати ще одна планета
Учені припустили, що в Сонячній системі може існувати ще одна планета

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua