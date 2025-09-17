Головна Світ Політика
Активісти в Британії спроєктували на Віндзорський замок фото з Епштейном та Трампом

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: Sky News

Очевидці повідомили, що поліція прибула до будівлі, звідки транслювалося відео, щоб зупинити акцію

Активісти британської ініціативи «Усі ненавидять Ілона» продовжили свої акції проти президента США Дональда Трампа після його візиту до Великої Британії. Про це повідомляє Sky News, передає «Главком».

Ще перед приїздом Трамп до Британії, вони розгорнули банер з зображенням Джеффрі Епштейна на сходах Віндзорського замку, щоб «зіпсувати візит Трампа».

Активісти в Британії спроєктували на Віндзорський замок фото з Епштейном та Трампом фото 1

Вже після того, як американський президент та перша леді Меланія приземлились у Британії, активісти створили відеопроєкцію на стіні замку, що висміює президента США і його зв’язок з Епштейном.

Активісти в Британії спроєктували на Віндзорський замок фото з Епштейном та Трампом фото 2
фото: Sky News

На фасаді також з’явилися фотографії Вірджинії Джуффре – відомої жертви Епштейна, яка померла у квітні, а також Гіслен Максвелл, його спільниці, яка була засуджена до 20 років ув’язнення за торгівлю людьми.

Джуффре стверджувала, що Епштейна і Максвелл примусово залучили її до зв’язку з принцом Ендрю, коли їй було 17 років. Принц Ендрю заперечує всі звинувачення, але в 2022 році уклав позасудову угоду з Джуффре та раніше, в 2019 році, відмовився від виконання королівських обов'язків через скандал, пов’язаний із Епштейном.

Активісти в Британії спроєктували на Віндзорський замок фото з Епштейном та Трампом фото 3
фото: Sky News
Активісти в Британії спроєктували на Віндзорський замок фото з Епштейном та Трампом фото 4
фото: Sky News

Очевидці повідомили, що поліція прибула до будівлі, звідки транслювалося відео, щоб зупинити акцію. У результаті були затримані щонайменше чотири активісти. Британські активісти продовжують своє «гостинне» ставлення до Дональда Трампа.

Теги: Дональд Трамп Велика Британія активісти поліція

