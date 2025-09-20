Головна Світ Політика
Келлог пояснив, чому Трамп постійно дає «два тижні» Путіну

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Келлог пояснив, чому Трамп постійно дає «два тижні» Путіну
За словами Келлога, Трамп намагається дати дипломатії всі шанси
фото: АР

Келлог: Трамп просто дає йому свободу дій і час сісти за стіл переговорів

Спецпосланник американського президента генерал Кіт Келлог в інтерв'ю для Telegraph пояснив, що президент США Дональд Трамп намагається дати дипломатії всі шанси, тому кілька разів давав російському диктатору Володимиру Путіну «два тижні» на укладення мирної угоди з Україною.

«Трамп намагається дати дипломатії всі шанси. Він сказав, що може зупинити війну за 24 години... Він швидко зрозумів, що це складніше, ніж очікувалося – особистості мають значення. Українці готові до угоди, але Путін – ні.

Його вводять в оману. Він, на жаль, думає, що виграє цю війну, але це не так. Тож Трамп просто дає йому свободу дій і час сісти за стіл переговорів, але ми все ще тримаємо карти в руках», – сказав він.

Також він зазначив, що президент США Дональд Трамп розчарований через повільний процес закінчення війни між Росією та Україною. Келлог вважає, що до мирних переговорів варто спершу досягти припинення вогню, але президент Трамп має іншу позицію.

Сам Келлог назвав себе оптимістом і висловив віру в можливість мирної угоди. Однак, на відміну від президента,Келлог каже, що до мирних переговорів треба припинити вогонь, тоді як Трамп наполягає на перемовинах спершу.

Раніше президент США Дональд Трамп висловив розчарування щодо ситуації з війною в Україні. 

«Я розчарований Путіним. Я думав, що найлегше буде врегулювати війну через мої стосунки з Путіним, але виявилося, що це найскладніше», – сказав Трамп.

Він додав, що спочатку вірив, що зможе використати свої особисті зв'язки з російським диктатором для досягнення миру, однак ситуація стала набагато складнішою, ніж він очікував.

До слова, Трамп нарешті назвав Росію агресором у війні проти України, продемонструвавши жорсткість своєї позиції щодо Москви. 

