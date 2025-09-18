Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп назвав рух «Антифа» «терористичною організацією»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Трамп назвав рух «Антифа» «терористичною організацією»
Вперше Трамп висунув ідею визнання «Антифи» терористичною організацією у 2020 році
колаж: glavcom.ua

Трамп та високопосадовці неодноразово звинувачували ліві групи у створенні атмосфери ворожості до консерваторів перед вбивством Чарлі Кірка

Президент США Дональд Трамп назвав антифашистський рух «терористичною організацією» після вбивства правого політичного активіста Чарлі Кірка. На платформі Truth Social він заявив, що «визначає» «Антифу» як терористичну організацію, а також закликав до розслідування діяльності тих, хто її фінансує. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Я також наполегливо рекомендую ретельно розслідувати діяльність тих, хто фінансує ANTIFA, відповідно до найвищих правових стандартів та практик», – написав Трамп.

Як зазначає видання, ця заява Трампа викликала питання щодо її юридичної сили. Експерти зазначають, що «Антифа» є слабо організованим ідеологічним рухом без чіткої структури, що ускладнює визначення її як терористичної організації. Наразі немає доказів, які б пов'язували підозрюваного у вбивстві Тайлера Робінсона з цією чи іншою зовнішньою групою.

Трамп та його адміністрація неодноразово звинувачували ліві групи в нагнітанні ворожості до консерваторів. На тлі вбивства Кірка Білий дім готує виконавчий указ щодо політичного насильства та мови ненависті. Критики стверджують, що Трамп використовує цю трагедію як привід для розправи з політичними опонентами.

Вперше Трамп висунув ідею визнання «Антифи» терористичною організацією у 2020 році. Тоді юридичні експерти заявляли, що такий крок не має підґрунтя в законі та викликає занепокоєння щодо свободи слова.

Нагадаємо, 10 вересня президент США Дональд Трамп повідомив, що політичний активіст та його друг Чарлі Кірк помер після того, як невідомий вистрілив йому у шию під час виступу в університеті Юти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Трампа.

На своїй сторінці Трамп повідомив, що Кірк помер та висловив співчуття його родині.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп тероризм США вбивство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вбивство сталося через сварку щодо колишнього нападника збірної Росії Федора Смолова
Росіянин сокирою, ножем і праскою вбив друга з інвалідністю: посварилися через футбол
Вчора, 16:52
Зеленський розповів, що у якийсь момент Росія почала використовувати свої енергоносії, як інструмент тиску
Зеленський відповів, чому Європа продовжує купувати російські енергоресурси
Вчора, 00:07
Він зазначив, що цей крок є логічним продовженням нещодавньої операції, проведеної у Вашингтоні
Трамп анонсував введення Національної гвардії до Мемфіса
16 вересня, 03:10
Департамент громадської безпеки штату Юта опублікував додаткові фотографії особи, яка має відношення до стрілянини в Чарлі Кірка
Трамп заявив, що підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка затримано
12 вересня, 15:45
Експерти з громадського здоров'я різко розкритикували цю ініціативу
Губернатор Флориди підтримав скасування вакцинальних вимог: що це означає для США
5 вересня, 13:45
Трамп: Якби я міг це зупинити (війну в Україні), та час від часу літати в повітрі літаком, це були б переважно європейці, але ми б їм допомогли
Трамп про гарантії безпеки для України: Можливо, ми щось зробимо
30 серпня, 22:24
Трамп сказав, що Зеленський «не зовсім невинний» у цьому конфлікті, адже «для танго потрібні двоє»
Вибухи у Росії та нові заяви Трампа про війну: головне за ніч
27 серпня, 05:54
Вашингтон обмежив доступ союзників до розвідданих про Україну
Вашингтон обмежив доступ союзників до розвідданих про Україну – CBS News
22 серпня, 02:34
Володимир Зеленський: Америки не було в гарантіях безпеки до нашої зустрічі у Вашингтоні
Зеленський розказав, як триває робота над гарантіями безпеки для України і якими вони можуть бути
21 серпня, 10:20

Політика

Трамп назвав рух «Антифа» «терористичною організацією»
Трамп назвав рух «Антифа» «терористичною організацією»
Королева Камілла та Меланія Трамп обрали сукні у кольорах українського прапора (фото)
Королева Камілла та Меланія Трамп обрали сукні у кольорах українського прапора (фото)
Соратник Путіна, який критикував війну, несподівано залишив посаду: аналіз ISW
Соратник Путіна, який критикував війну, несподівано залишив посаду: аналіз ISW
Меланія Трамп порушила королівський протокол під час візиту до Великої Британії
Меланія Трамп порушила королівський протокол під час візиту до Великої Британії
Естонія визначилась з позицією щодо закриття кордону з Росією
Естонія визначилась з позицією щодо закриття кордону з Росією
Саудівська Аравія та Пакистан уклали пакт про взаємну оборону
Саудівська Аравія та Пакистан уклали пакт про взаємну оборону

Новини

На Київщині після вибухів виникли пожежі
Сьогодні, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
Вчора, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua