Трамп назвав рух «Антифа» «терористичною організацією»

Трамп та високопосадовці неодноразово звинувачували ліві групи у створенні атмосфери ворожості до консерваторів перед вбивством Чарлі Кірка

Президент США Дональд Трамп назвав антифашистський рух «терористичною організацією» після вбивства правого політичного активіста Чарлі Кірка. На платформі Truth Social він заявив, що «визначає» «Антифу» як терористичну організацію, а також закликав до розслідування діяльності тих, хто її фінансує. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Я також наполегливо рекомендую ретельно розслідувати діяльність тих, хто фінансує ANTIFA, відповідно до найвищих правових стандартів та практик», – написав Трамп.

Як зазначає видання, ця заява Трампа викликала питання щодо її юридичної сили. Експерти зазначають, що «Антифа» є слабо організованим ідеологічним рухом без чіткої структури, що ускладнює визначення її як терористичної організації. Наразі немає доказів, які б пов'язували підозрюваного у вбивстві Тайлера Робінсона з цією чи іншою зовнішньою групою.

Трамп та його адміністрація неодноразово звинувачували ліві групи в нагнітанні ворожості до консерваторів. На тлі вбивства Кірка Білий дім готує виконавчий указ щодо політичного насильства та мови ненависті. Критики стверджують, що Трамп використовує цю трагедію як привід для розправи з політичними опонентами.

Вперше Трамп висунув ідею визнання «Антифи» терористичною організацією у 2020 році. Тоді юридичні експерти заявляли, що такий крок не має підґрунтя в законі та викликає занепокоєння щодо свободи слова.

Нагадаємо, 10 вересня президент США Дональд Трамп повідомив, що політичний активіст та його друг Чарлі Кірк помер після того, як невідомий вистрілив йому у шию під час виступу в університеті Юти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Трампа.

На своїй сторінці Трамп повідомив, що Кірк помер та висловив співчуття його родині.