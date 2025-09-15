Трамп заявив про другий удар по венесуельському наркокартелю
Президент США віддав наказ вдарити по наркокартелю
Збройні сили США завдали удару по катеру, який, за словами президента США Дональда Трампа, перевозив наркотики з Венесуели. Про це Трамп повідомив у соціальній мережі, передає «Главком».
Американський президент повідомив, що удар стався, коли «ці підтверджені наркотерористи з Венесуели перебували в міжнародних водах, перевозячи незаконні наркотики». У результаті удару ліквідовано трьох чоловіків.
«Ці надзвичайно жорстокі картелі наркоторгівлі становлять загрозу для національної безпеки США, зовнішньої політики та життєво важливих інтересів США. В результаті удару вбито 3 терористи-чоловіки. Жоден військовослужбовець США в результаті цього удару не постраждав», – написав Трамп.
До слова, за повідомленням The New York Times, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп віддав таємний наказ Пентагону залучити армію до боротьби проти латиноамериканських наркокартелів.
