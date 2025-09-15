Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Трамп заявив про другий удар по венесуельському наркокартелю

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп заявив про другий удар по венесуельському наркокартелю
скриншот з відео

Президент США віддав наказ вдарити по наркокартелю

Збройні сили США завдали удару по катеру, який, за словами президента США Дональда Трампа, перевозив наркотики з Венесуели. Про це Трамп повідомив у соціальній мережі, передає «Главком».

Американський президент повідомив, що удар стався, коли «ці підтверджені наркотерористи з Венесуели перебували в міжнародних водах, перевозячи незаконні наркотики». У результаті удару ліквідовано трьох чоловіків.

«Ці надзвичайно жорстокі картелі наркоторгівлі становлять загрозу для національної безпеки США, зовнішньої політики та життєво важливих інтересів США. В результаті удару вбито 3 терористи-чоловіки. Жоден військовослужбовець США в результаті цього удару не постраждав», – написав Трамп.

Трамп заявив про другий удар по венесуельському наркокартелю фото 1

До слова, за повідомленням The New York Times, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп віддав таємний наказ Пентагону залучити армію до боротьби проти латиноамериканських наркокартелів.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп наркотики

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ніхто і ніде не звертає увагу на гуманітарний вимір «швидкого миру»
Чого насправді варті «швидка мирна угода» і «гарантії Путіна»?
17 серпня, 16:01
Зеленський чекає новин від Трампа
Зеленський поки не отримав дзвінка від Трампа після саміту з Путіним на Алясці
16 серпня, 03:31
Світові ЗМІ проаналізували саміт Дональда Трампа з Володимиром Путіним
Світова преса розкритикувала зустріч Трампа і Путіна: що писали ЗМІ
16 серпня, 09:47
Путін після переговорів із Трампом зробив заяву про мир в Україні
Путін після переговорів із Трампом зробив заяву про мир в Україні
16 серпня, 02:07
Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський
Зеленський відповів на територіальні вимоги Путіна
17 серпня, 16:20
Зеленський провів зустріч з Трампом
Зустріч Зеленського з Трампом: повне відео
18 серпня, 21:18
Очільник Кремля висунув пропозицію під час вчорашньої розмови з Трампом
Путін запропонував провести переговори із Зеленським у Москві – AFP
19 серпня, 17:24
Трамп пояснив, чому Путін не хоче зустрічатися з Зеленським
Трамп пояснив, чому Путін не хоче зустрічатися з Зеленським
25 серпня, 19:36
Інспектори з’ясували, що чоловік повідомив про крадіжку наркотичних речовин, але згодом поліція встановила, що жодної крадіжки не було
На Рівненщині чоловік звернувся до поліції через крадіжку наркотиків
5 вересня, 05:28

Соціум

Трамп заявив про другий удар по венесуельському наркокартелю
Трамп заявив про другий удар по венесуельському наркокартелю
Майже 30 годин у повітрі: куди летітиме найдовший авіарейс і хто його запускає
Майже 30 годин у повітрі: куди летітиме найдовший авіарейс і хто його запускає
У Грузії заарештовано відомого шахрая, про якого Netflix зняв фільм «Аферист із Tinder»
У Грузії заарештовано відомого шахрая, про якого Netflix зняв фільм «Аферист із Tinder»
Американці почали масово втрачати роботу через висловлювання про смерть Чарлі Кірка
Американці почали масово втрачати роботу через висловлювання про смерть Чарлі Кірка
Реакція людей практично ніяка. У Польщі розгорівся скандал через ігнорування повітряної тривоги
Реакція людей практично ніяка. У Польщі розгорівся скандал через ігнорування повітряної тривоги
Росія розширила «Захід-2025» до Калінінградської області
Росія розширила «Захід-2025» до Калінінградської області

Новини

Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
Вчора, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
Вчора, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Вчора, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua