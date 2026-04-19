Помічники Трампа дали йому несподівану пораду

Трамп дзвонить журналістам і дає коментарі без узгодження з радниками

Найближчі радники Трампа просять його обмежити імпровізовані розмови з журналістами

Радники президента США Дональда Трампа закликають його уникати спонтанних інтерв’ю, оскільки ті можуть негативно впливати на переговори і загальну комунікацію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

За даними видання, публічні виступи Трампа під час загострення ситуації на Близькому Сході та переговорів з Іраном посилили занепокоєння в команді президента США, оскільки деякі з цих заяв можуть відрізнятися від офіційної позиції Білого дому.

Зокрема, Трамп дзвонив журналістам і давав коментарі без узгодження з радниками, іноді під час таких інтерв’ю виринали гучні або суперечливі заяви щодо війни та можливих дій США.

Як стверджують джерела видання, найближчі помічники Трампа прямо рекомендували йому обмежити імпровізовані інтерв'ю, оскільки вони лише посилюють відчуття нестабільності та створюють проблеми для комунікації з союзниками і громадськістю.

Утім, Трамп до цих порад не завжди дослухається. За словами джерел, президент США інколи жартома каже прессекретарці Білого дому Керолайн Левітт, що вже повідомив журналістам важливі новини, про які вона дізнається лише після їхньої публікації.

Час від часу Трамп таки погоджується знизити кількість спонтанних контактів із пресою, однак згодом повертається до звичного стилю спілкування.

До слова, Трамп провів екстрену нараду в Ситуаційній кімнаті Білого дому, щоб обговорити загострення ситуації навколо Ормузької протоки та стан переговорів із Тегераном. За даними джерел Axios, зустріч відбулася на тлі наближення дати завершення режиму припинення вогню, до якого залишилося три дні, тоді як новий етап переговорів досі не погоджено.