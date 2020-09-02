  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Трамп розкритикував рух Black Lives Matter

    • Розсилка
    <p>Black Lives Matter &ndash; це, на думку Дональда Трампа, &laquo;жахлива назва&raquo;</p> - Трамп розкритикував рух Black Lives Matter

    Black Lives Matter – це, на думку Дональда Трампа, «жахлива назва»

    Глава Білого дому висловив припущення, що рух Black Lives Matter є «марксистською організацією»

    Президент США Дональд Трамп розкритикував рух Black Lives Matter, який активізувався після вбивства афроамериканця Джорджа Флойда.

    Про це глава Білого дому сказав в інтерв’ю Fox News.

    «Коли я вперше почув про Black Lives Matter, я сказав: «Це жахлива назва. Вона дискримінаційна. Це погано для чорних людей. Це погано для всіх», - заявив президент США.

    Дональд Трамп також висловив припущення, що рух Black Lives Matter є «марксистською організацією».

    Раніше Трамп назвав силу єдиним способом зупинити заворушення в США.

    Нагадаємо, наприкінці травня у США почалися масові протести після затримання поліцією чорношкірого Джорд Флойд, якого продавець супермаркету запідозрив у розрахунку підробленою купюрою. Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

    Після смерті Флойда в десятках американських міст почалися масові протести проти поліцейського свавілля. У деяких випадках вони супроводжуються заворушеннями, сутичками з поліцією, мародерством і погромами.

    США Дональд Трамп протест активісти президент расизм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ