Трамп розкритикував рух Black Lives Matter



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Black Lives Matter – це, на думку Дональда Трампа, «жахлива назва»

Глава Білого дому висловив припущення, що рух Black Lives Matter є «марксистською організацією»

Президент США Дональд Трамп розкритикував рух Black Lives Matter, який активізувався після вбивства афроамериканця Джорджа Флойда.

Про це глава Білого дому сказав в інтерв’ю Fox News.

«Коли я вперше почув про Black Lives Matter, я сказав: «Це жахлива назва. Вона дискримінаційна. Це погано для чорних людей. Це погано для всіх», - заявив президент США.

Дональд Трамп також висловив припущення, що рух Black Lives Matter є «марксистською організацією».

Раніше Трамп назвав силу єдиним способом зупинити заворушення в США.

Нагадаємо, наприкінці травня у США почалися масові протести після затримання поліцією чорношкірого Джорд Флойд, якого продавець супермаркету запідозрив у розрахунку підробленою купюрою. Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

Після смерті Флойда в десятках американських міст почалися масові протести проти поліцейського свавілля. У деяких випадках вони супроводжуються заворушеннями, сутичками з поліцією, мародерством і погромами.