Трамп ще не прийняв рішення, чи визнавати Єрусалим столицею Ізраїлю

Остаточне рішення президента США може бути відомим вже цієї середи, заявив Джаред Кушнер

Радник і одночасно зять президента США Джаред Кушнер, який опікується питаннями політики США в регіоні Близького Сходу, заявив, що на сьогодні очільник Білого Дому не прийняв рішення щодо того, чи визнавати Єрусалим столицею Ізраїлю. Про це він сказав на конференції щодо політики США на Близькому Сході, яку проводив аналітичний центр Brookings



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Дональд Трамп в Єрусалимі

Остаточне рішення президента США може бути відомим вже цієї середи, заявив Джаред Кушнер

Радник і одночасно зять президента США Джаред Кушнер, який опікується питаннями політики США в регіоні Близького Сходу, заявив, що на сьогодні очільник Білого Дому не прийняв рішення щодо того, чи визнавати Єрусалим столицею Ізраїлю. Про це він сказав на конференції щодо політики США на Близькому Сході, яку проводив аналітичний центр Brookings Institution, повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Як відомо, такий крок може ставити під загрозу багаторічні зусилля Вашингтона щодо врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту. За словами Джареда Кушнера, Дональд Трамп розглядає під час можливого рішення значну кількість різних факторів. Минулого тижня представник нинішньої президентської адміністрації повідомив про те, що президент США може оголосити остаточне рішення вже наступної середи.

До цього США наполягали, що статус міста Єрусалим має бути вирішений під час переговорів між Ізраїлем і Палестиною. При цьому Вашингтон не визнавав претензій Ізраїлю на все місто, частину якого палестинці хотіли б зробити своєю майбутньою столицею.

Представники Ліги арабських держав вже засудили можливий крок США щодо визнання Єрусалима столицею Ізраїлю, а також планують провести надзвичайне засідання щодо цього питання.

Речник президента Палестинської національної адміністрації Махмуда Аббаса заявив, що якщо США визнають Єрусалим за столицю Ізраїлю, це означатиме «повне руйнування мирного процесу».