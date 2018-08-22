Трамп відреагував на визнання провини колишнім адвокатом Коеном



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Дональд Трамп

Трамп «наполегливо рекомендує» не наймати Майкла Коена

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував свого колишнього особистого адвоката Майкла Коена після того, як він пішов на угоду з прокурорами і визнав себе винним.

Про це Трамп написав у Twitter.

«Якщо хтось шукає хорошого адвоката, я наполегливо рекомендую вам не наймати Майкла Коена», - прокоментував Трамп рішення Коена визнати провину.

Як повідомлялось, екс-адвокат президента США під присягою заявив, що пішов на злочин за дорученням Трампа.

Коен підкреслив, що «в координації і за вказівкою кандидата на федеральний пост» запобіг публікації інформації, яка могла завдати шкоди кандидату і його передвиборчій кампанії.

За словами федерального судді, він заявив на судовому засіданні, що заплатив 130 і 150 тис доларів двом жінкам з основною метою вплинути на вибори.

Вирок у справі Коена оголосять 12 грудня, наразі його відпустили під заставу у 500 тисяч доларів.

Напередодні стало відомо, що Коен погодився укласти угоду з федеральними прокурорами Південного округу Нью-Йорка про визнання провини.

Нагадаємо, екс-адвоката президента США Майкла Коена підозрюють в незаконному отриманні кредитів на $20 млн.

Раніше повідомлялося, що проти Коена проводиться розслідування на предмет можливих махінацій з виплатою податків, а також отримання банківських кредитів.

У квітні ФБР провело обшук в офісі особистого адвоката Трампа Майкла Коена, вилучивши документацію, пов'язану зі скандалом навколо зв'язків президента з порноакторкою. Серед документів були також електронні листи, податкові документи та записи, пов'язані з перерахуванням грошей. Водночас, за повідомленнями, були також ділові записи та листування між Коеном і Трампом.

Тепер юриста підозрюють у фальсифікації, банківських махінаціях і фінансових порушеннях, пов'язаних з передвиборчою кампанією нинішнього президента США.

Нагадаємо, газета The New York Times повідомила, що Коен таємно записав розмову з Трампом, в якій йшлося про виплати колишній моделі Playboy, яка заявила про роман з Трампом.

Трамп розкритикував дії свого екс-адвоката Майкла Коена, який нібито записав розмову з Трампом стосовно виплати колишній моделі Playboy, яка заявляла про роман з нинішнім президентом США.

Трамп назвав «немислимим» та «можливо незаконним» те, що адвокат записував розмову з клієнтом.