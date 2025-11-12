Трамп заявив, що «зобов'язаний» подати до суду на BBC 

Трамп вимагає від ВВС негайно відкликати програму

Президент США Дональд Трамп заявив, що він «зобов'язаний» подати до суду на BBC через перекручування його коментарів, які мали місце напередодні нападів на Капітолій США 6 січня 2021 року, пише «Главком».

У понеділок Трамп висловив свою позицію в інтерв'ю ведучій Fox News Лорі Інґрем. «Ну, я думаю, що маю обов'язок це зробити», – сказав Трамп, коментуючи свою намір подати позов проти британської медіакомпанії за те, що він вважає перекручуванням своїх висловлювань.

Зауважимо, що у листі до BBC, який був надісланий його юридичною командою, Трамп вимагає від корпорації негайно відкликати програму, заявляючи, що вона є «неправдивою та наклепницькою». В юридичному зверненні йдеться про три основні вимоги: публікацію спростування, вибачення та матеріальну компенсацію. У разі невиконання цих вимог до 14 листопада 2025 року Трамп обіцяє подати судовий позов.

Цей інцидент викликав серйозний внутрішній скандал у BBC, що призвів до відставки генерального директора Тіма Дейві та керівниці новинного відділу Дебори Тернесс. Медіакомпанія ВВС вже вибачилася за «помилкове судження» щодо монтажу і пояснила, що метою було лише передати ключові моменти з промови Трампа у скороченому форматі. Однак, змішування уривків з промови, що відбулися з інтервалом у понад годину, спричинило враження, ніби Трамп закликав до насильства.

Трамп і його юристи стверджують, що це серйозно шкодить його репутації та завдає фінансової і моральної шкоди. Тепер справа може перейти до судового розгляду в США, де Трамп має намір довести, що матеріал був доступний для американських глядачів, і що це спричинило шкоду його іміджу.