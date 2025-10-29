Спікер Конгресу повідомив, чи зможе Трамп утретє стати президентом США

Для Дональда Трампа немає жодних шансів отримати третій термін на посаді президента

Майк Джонсон спростував можливість третього терміну Трампа

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що для Дональда Трампа немає жодних шансів отримати третій термін на посаді президента, оскільки для цього необхідні зміни до Конституції, пише «Главком».

У своїх коментарях Джонсон підкреслив, що навіть якщо б така ідея обговорювалася, для цього знадобилося б більше десяти років, щоб внести поправки, і ця процедура є надзвичайно складною.

«Існує 22-га поправка до Конституції, яка забороняє президентам служити більше ніж два терміни. І навіть якщо б ми захотіли змінити її, це вимагало б тривалого процесу», – зазначив Джонсон.

За словами спікера, навіть обговорюючи цей аспект із Трампом, він не бачить реальних шляхів для досягнення третього терміну. Джонсон жартував, що Трамп, який любить тролити демократів, відчуває певне задоволення від того, що вони занадто серйозно сприймають таку можливість.

Попри це, спікер Палати представників запевнив, що команда Трампа має ще багато можливостей для досягнення успіху впродовж наступних чотирьох років.

Експерти вважають, Трамп може скористатися лазівкою в законі, що, ймовірно, дозволить йому очолювати країну до 90 років. Для процедури із цим пов’язаної Трампу знадобиться ціла «армія юристів», яка б виконувала хитромудрі юридичні трюки з Конституцією», пише Daily Mail. Трампу наразі 79 років.

Зазначимо, 22 правка Конституції США свідчить, що жодна особа не може бути обрана на пост президента понад два рази, а особа, яка обіймала пост президента або виконувала обов’язки президента протягом понад двох років строку, на який президентом було обрано іншу особу, не може бути обрана на пост президента більше одного разу.

22 поправка була ратифікована в 1951 році й стала прямою відповіддю на те, що тодішній президент Франклін Делано Рузвельт обирався чотири рази – в третій і четвертий раз під час війни.

Ключова фраза у поправці стверджує, що «жодну особу не може бути обрано на посаду президента понад два рази», тобто президент, якого обрали двічі, не втрачає змоги згодом знову обійняти посаду через відставку або смерть іншого президента.