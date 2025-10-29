Головна Світ Політика
search button user button menu button

Спікер Конгресу повідомив, чи зможе Трамп утретє стати президентом США

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Спікер Конгресу повідомив, чи зможе Трамп утретє стати президентом США
Для Дональда Трампа немає жодних шансів отримати третій термін на посаді президента
фото: Білий дім

Майк Джонсон спростував можливість третього терміну Трампа

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що для Дональда Трампа немає жодних шансів отримати третій термін на посаді президента, оскільки для цього необхідні зміни до Конституції, пише «Главком».

У своїх коментарях Джонсон підкреслив, що навіть якщо б така ідея обговорювалася, для цього знадобилося б більше десяти років, щоб внести поправки, і ця процедура є надзвичайно складною.

«Існує 22-га поправка до Конституції, яка забороняє президентам служити більше ніж два терміни. І навіть якщо б ми захотіли змінити її, це вимагало б тривалого процесу», – зазначив Джонсон.

За словами спікера, навіть обговорюючи цей аспект із Трампом, він не бачить реальних шляхів для досягнення третього терміну. Джонсон жартував, що Трамп, який любить тролити демократів, відчуває певне задоволення від того, що вони занадто серйозно сприймають таку можливість.

Попри це, спікер Палати представників запевнив, що команда Трампа має ще багато можливостей для досягнення успіху впродовж наступних чотирьох років.

Експерти вважають, Трамп може скористатися лазівкою в законі, що, ймовірно, дозволить йому очолювати країну до 90 років. Для процедури із цим пов’язаної Трампу знадобиться ціла «армія юристів», яка б виконувала хитромудрі юридичні трюки з Конституцією», пише Daily Mail. Трампу наразі 79 років.

Зазначимо, 22 правка Конституції США свідчить, що жодна особа не може бути обрана на пост президента понад два рази, а особа, яка обіймала пост президента або виконувала обов’язки президента протягом понад двох років строку, на який президентом було обрано іншу особу, не може бути обрана на пост президента більше одного разу.

22 поправка була ратифікована в 1951 році й стала прямою відповіддю на те, що тодішній президент Франклін Делано Рузвельт обирався чотири рази – в третій і четвертий раз під час війни.

Ключова фраза у поправці стверджує, що «жодну особу не може бути обрано на посаду президента понад два рази», тобто президент, якого обрали двічі, не втрачає змоги згодом знову обійняти посаду через відставку або смерть іншого президента.

Теги: президент вибори у США Дональд Трамп Майк Джонсон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очільник Кремля прокоментував заяви американського президента про недієздатність РФ
Путін пригрозив Трампу після заяви про «паперового тигра»
2 жовтня, 20:49
Нобелівський комітет відмовився присуджувати премію миру президенту США Дональду Трампу
Лауреатка Нобелівської премії миру неочікувано присвятила її Трампу
11 жовтня, 06:32
Лукашенко теж висловив своє невдоволення щодо рішення Нобелівського комітету, який присудив премію миру не Трампу
Лукашенко слідом за Путіним розповів, чому Трамп заслуговував на Нобелівську премію миру
11 жовтня, 07:57
Трамп вважає, що розмова з Путіним «дала значний прогрес»
Трамп зустрінеться з Путіним у Будапешті
16 жовтня, 20:26
Трамп: Це не впливає на нашу країну. Ми не втрачаємо американців. Але вони втрачають росіян, українців, переважно солдатів
Трамп запевнив, що Третьої світової війни через Україну не буде
17 жовтня, 05:21
Президент США Дональд Трамп під час виступу заявив, що відсутність Нобелівської премії миру буде «образою для країни»
Трамп про Нобелівську премію: «Якщо не отримаю – це образа для США»
1 жовтня, 11:38
82-річного Байдена сфотографували після годинної служби, коли він залишав храм
Байден із шрамом на лобі вперше за довгий час з'явився на публіці
19 жовтня, 20:31
Зеленський 17 жовтня зустрівся з лідером США Дональдом Трампом у Білому домі
«Можливо, завтра будуть у нас». Зеленський зробив заяву про Tomahawk
23 жовтня, 18:24
Дональд Трамп зайняв більш жортску позицію по відношенню до Росії під впливом держсекретаря Марко Рубіо
Атака на Україну, Європа тисне на Трампа: головне за ніч
25 жовтня, 05:54

Політика

Опозиція Камеруну оскаржує результати виборів на тлі протестів
Опозиція Камеруну оскаржує результати виборів на тлі протестів
Спікер Конгресу повідомив, чи зможе Трамп утретє стати президентом США
Спікер Конгресу повідомив, чи зможе Трамп утретє стати президентом США
Рейтинг Трампа впав до найнижчого рівня за час його президентства
Рейтинг Трампа впав до найнижчого рівня за час його президентства
Шатдаун у США: Сенат 13-й раз провалив проєкт щодо фінансування роботи уряду
Шатдаун у США: Сенат 13-й раз провалив проєкт щодо фінансування роботи уряду
Трамп готує нові санкції проти Росії – посол США в НАТО
Трамп готує нові санкції проти Росії – посол США в НАТО
Естонія збила невідомий дрон біля військової бази
Естонія збила невідомий дрон біля військової бази

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua