Головна Світ Політика
search button user button menu button

Речниця Білого дому нагрубила журналісту після питання: чому Будапешт?

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Речниця Білого дому нагрубила журналісту після питання: чому Будапешт?
Речниця Білого дому нагрубила журналісту після питання про вибір Будапешта для зустрічі Трампа та Путіна
фото: АР

Трамп та Путін зустрінуться у Будапешті найближчим часом

Журналіст HuffPost поставив питання речниці Білого дому Керолайн Левітт, чому для майбутньої зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним було обрано саме Будапешт. Відповідь Левітт була різкою та грубою: «Твоя мамка вибрала», пише «Главком».

Журналіст, здивований такою відповіддю, дорікнув їй питанням, чи вважає вона це смішним. На що Левітт відповіла: «Смішно, що ви називаєте себе журналістом. Ви – лівий писака, якого ніхто не сприймає серйозно. Припиніть ставити мені свої безглузді запитання».

Варто зазначити, що столиця Угорщини була місцем підписання Будапештського меморандуму, за яким Україна відмовилася від ядерної зброї. Київ зробив це в обмін на гарантії того, що Росія поважатиме територіальну цілісність України.

Нагадаємо, Дональд Трамп повідомив, що вони з Путіним домовилися про зустріч у Будапешті, аби обговорити завершення російсько-української війни.

Згодом стало відомо, що Угорщина готова забезпечити в'їзд російського диктатора Володимира Путіна до Будапешта для участі в запланованому саміті з президентом США Дональдом Трампом. 

Зустріч буде двосторонньою, водночас Сполучені Штати будуть на звʼязку з президентом України Володимиром Зеленським. 

Читайте також:

Теги: Будапешт путін Дональд Трамп переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль шукає сценарій виходу з війни
Кремль шукає сценарій виходу з війни
18 вересня, 15:36
Якщо Трамп не отримає Нобелівську премію-2025. Що далі?
Якщо Трамп не отримає Нобелівську премію-2025. Що далі?
9 жовтня, 10:55
Президент США заявляв, що його команда працює над поверненням під контроль Штатів авіабази в Баграмі
Reuters: Намір Трампа повернути Баграм обернеться повторним вторгненням в Афганістан
19 вересня, 07:03
Президент США розповідав про намір обкладати тарифами іноземні фармацевтичні товари
Трамп оголосив нові мита на ліки, меблі та вантажівки
26 вересня, 08:54
Арестович запропонував спільний молебень із Путіним за загиблими
Арестович заявив, що готовий молитися разом із Путіним за російських загиблих
7 жовтня, 13:34
Головна стратегія України на фронті зараз полягає в уникненні прямих зіткнень, щоб мінімізувати втрати
The Atlantic: Україна має шанс змінити хід війни
8 жовтня, 03:12
Зеленський розповів, хто компенсує дефіцит бензину в Росії
Паливна криза у Росії. Зеленський назвав країни, які рятують Путіна
9 жовтня, 10:48
Володимир Зеленський переконаний, що російський диктатор не хоче миру
Зеленський: Ми готові говорити з Путіним у будь-якому форматі
Вчора, 21:55
Дмитрієв хоче зробити «тунель Путіна – Трампа»
Кремль запропонував побудувати тунель між США і РФ на честь Путіна та Трампа
Вчора, 10:22

Політика

Речниця Білого дому нагрубила журналісту після питання: чому Будапешт?
Речниця Білого дому нагрубила журналісту після питання: чому Будапешт?
Reuters: США та ЄС тиснуть на Азію через купівлю російську нафту
Reuters: США та ЄС тиснуть на Азію через купівлю російську нафту
Зустріч Зеленського та Трампа, атака на Україну: головне за ніч
Зустріч Зеленського та Трампа, атака на Україну: головне за ніч
США та Китай готуються до нового раунду торговельних переговорів
США та Китай готуються до нового раунду торговельних переговорів
Велика Британія запропонувала розробити з США мирний план для України
Велика Британія запропонувала розробити з США мирний план для України
Чому Трамп відмовився передавати Україні Tomahawk: пояснення CNN
Чому Трамп відмовився передавати Україні Tomahawk: пояснення CNN

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
Сьогодні, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua