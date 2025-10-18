Речниця Білого дому нагрубила журналісту після питання: чому Будапешт?

Речниця Білого дому нагрубила журналісту після питання про вибір Будапешта для зустрічі Трампа та Путіна

Трамп та Путін зустрінуться у Будапешті найближчим часом

Журналіст HuffPost поставив питання речниці Білого дому Керолайн Левітт, чому для майбутньої зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним було обрано саме Будапешт. Відповідь Левітт була різкою та грубою: «Твоя мамка вибрала», пише «Главком».

Журналіст, здивований такою відповіддю, дорікнув їй питанням, чи вважає вона це смішним. На що Левітт відповіла: «Смішно, що ви називаєте себе журналістом. Ви – лівий писака, якого ніхто не сприймає серйозно. Припиніть ставити мені свої безглузді запитання».

Варто зазначити, що столиця Угорщини була місцем підписання Будапештського меморандуму, за яким Україна відмовилася від ядерної зброї. Київ зробив це в обмін на гарантії того, що Росія поважатиме територіальну цілісність України.

Нагадаємо, Дональд Трамп повідомив, що вони з Путіним домовилися про зустріч у Будапешті, аби обговорити завершення російсько-української війни.

Згодом стало відомо, що Угорщина готова забезпечити в'їзд російського диктатора Володимира Путіна до Будапешта для участі в запланованому саміті з президентом США Дональдом Трампом.

Зустріч буде двосторонньою, водночас Сполучені Штати будуть на звʼязку з президентом України Володимиром Зеленським.