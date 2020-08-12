У вихідні на Хрещатику відбудеться шкільний ярмарок



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На ярмарку буде представлений великий асортимент товарів для школи

Цими вихідними, 15-16 серпня, на Хрещатику пройде тематичний загальноміський ярмарок для забезпечення столичних школярів необхідними до нового 2020/2021 навчального року товарами. Про це йдеться у розпорядженні КМДА № 1186.

Шкільний із 09:00 до 20:00 в суботу та неділю.

За інформацією організатору заходу – комунального підприємства «Київський міський магазин» – наразі участь у ярмарку підтвердили 35 виробників та дистриб’юторів. Вони представлять великий асортимент товарів, серед яких, зокрема: шкільна форма, рюкзаки та портфелі, одяг і взуття для школярів, канцтовари, необхідні аксесуари тощо.

Монтаж конструкцій та обладнання, потрібного для організації та проведення заходу здійснюватиметься із 09:00 14 серпня, демонтаж – до 20:00 17 серпня.

Місце проведення ярмарку: непарний бік нижнього тротуару вулиці Хрещатик від будинку № 13/2 до будинку № 23-А (у межах вулиць Архітектора Городецького та Богдана Хмельницького).

Міська влада звертає увагу учасників шкільного ярмарку на необхідність дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції, адже у столиці продовжують діяти протиепідемічні обмеження.

Нагадуємо, що за порушення протиепідемічних заходів та обмежень передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

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