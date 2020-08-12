  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У вихідні на Хрещатику відбудеться шкільний ярмарок

    • Розсилка
    У вихідні на Хрещатику відбудеться шкільний ярмарок

    На ярмарку буде представлений великий асортимент товарів для школи

    Цими вихідними, 15-16 серпня, на Хрещатику пройде тематичний загальноміський ярмарок для забезпечення столичних школярів необхідними до нового 2020/2021 навчального року товарами. Про це йдеться у розпорядженні КМДА № 1186.

    Шкільний із 09:00 до 20:00 в суботу та неділю.

    За інформацією організатору заходу – комунального підприємства «Київський міський магазин» – наразі участь у ярмарку підтвердили 35 виробників та дистриб’юторів. Вони представлять великий асортимент товарів, серед яких, зокрема: шкільна форма, рюкзаки та портфелі, одяг і взуття для школярів, канцтовари, необхідні аксесуари тощо.

    Монтаж конструкцій та обладнання, потрібного для організації та проведення заходу здійснюватиметься із 09:00 14 серпня, демонтаж – до 20:00 17 серпня.

    Місце проведення ярмарку: непарний бік нижнього тротуару вулиці Хрещатик від будинку № 13/2 до будинку № 23-А (у межах вулиць Архітектора Городецького та Богдана Хмельницького).

    Міська влада звертає увагу учасників шкільного ярмарку на необхідність дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції, адже у столиці продовжують діяти протиепідемічні обмеження.

    Нагадуємо, що за порушення протиепідемічних заходів та обмежень передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

    Читайте також:
    Київ торгівля школа ярмарок Хрещатик
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ