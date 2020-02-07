Трамп закликав Конгрес знищити справу про імпічмент



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Президент США Дональд Трамп

Республіканці спробують скасувати імпічмент, коли повернуть контроль над Палатою на листопадових виборах

Президент США Дональд Трамп заявив, що Конгрес повинен знищити своє розслідування щодо імпічменту після того, як його виправдали в Сенаті.

Про це повідомляє AFP.

«Чи повинні вони стерти імпічмент в Палаті представників? Вони повинні це зробити, тому що це був обман», - сказав Трамп журналістам в Білому домі.

Лідер республіканської меншості в Палаті представників Кевін Маккарті заявив, що республіканці спробують скасувати імпічмент, коли повернуть контроль над Палатою на листопадових виборах.

Нагадаємо, 5 лютого Сенат США відхилив обидві статті імпічменту президента Дональда Трампа — зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу, який розслідував його дії.

Причому, позицію демократів і незалежних кандидатів щодо визнання Трампа винним підтримав також один сенатор з Республіканської партії – Мітт Ромні.

Трамп відреагував на закриття справи про імпічмент жартівливим роликом із собою на обкладинці Time.