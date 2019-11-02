«Царів в Росії вбивали». Політтехнолог оприлюднив невтішний прогноз для Путіна



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Президент Росії Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін швидко втрачає довіру російського народу, що може коштувати йому не тільки позиції, але і життя

Політтехнолог Дмитро Запольський заявив, що наявність серйозної охорони у президента Росії Володимира Путіна не гарантує його безпеки.

Про це він розповів в інтерв’ю «Обозревателю».

Журналіст нагадав, що «царів в Росії вбивали і табакерками золотими, і списом з сортирувального очка». Він зазначає, що ніхто не вічний і навіть при наявності у Путіна охорони йому може загрожувати смертельна небезпека:

«Ніхто не вічний. Путін – начебто і надовго, але чорні лебеді-то літають. Навіть при наявності всієї його охорони. Всі живі люди, і охорона хороша теж не завжди… Індіру Ганді вбив охоронець, а президента Садата в Єгипті застрелив солдат почесної варти. Всяке може трапитися. Царів в Росії вбивали і табакерками золотими, і списом з сортирувального очка», – нагадав він.

Він також зазначив, що довіра до лідера Росії постійно падає. Крім цього Зампольскій нагадав, про приклад туркменського лідера країни, який присів на героїн і його особистий лікар, дантист, в один прекрасний день вколов йому золоту дозу і став замість нього:

«Путін – це не Мугабе в Зімбабве, він не зможе правити до 90 років, йому все одно потрібен транзит. Кожна наступна влада буде краще Путіна. І не дай Бог в Росії почнеться політична або військова криза, збройна, скажімо так – це буде погано для України, і всього Заходу. Насправді потрібно думати про те, як забезпечити відхід Путіна з мінімальними втратами для Європи і всього світу», – зазначив журналіст.

Нагадаємо, міністр оборони України Андрій Загороднюк спростував інформацію ексміністра закордонних справ Павла Клімкіна про високу ймовірність нападу РФ на південні області України.