Пельмені, дрова, двері від туалету. На що влада Путіна обмінює життя окупантів

У російській Туві місцева влада віддячила родині ліквідованого на війні в Україні окупанта пачкою пельменів

Родичі загарбників отримують досить дивні «втішні подарунки»

За рік повномасштабної війни Росія втратила в Україні понад 150 тис. військових убитими. За законом сім'ям загиблих військових мають виплачувати по кілька мільйонів рублів, проте на практиці гроші отримати важко. Крім того, що Росія занижує свої втрати, виплати не дають сім'ям зниклих безвісти, добровольців, бойовиків «ДНР/ЛНР» та найманців. Натомість місцева влада роздає родичам досить дивні «втішні подарунки». Ними ж намагаються «заохотити» й сім'ї мобілізованих окупантів. Інформаційний портал «Слово і діло» підготував інфографіку про ціну життя окупантів.

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У квітні минулого року з'явилася інформація про те, що вдови та матері загиблих мобілізованих у «ДНР» та «ЛНР» почали отримувати одноразову фінансову допомогу у розмірі 10 тис. рублів (приблизно $133). Жінок фотографували із врученими двома купюрами по 5 тис. рублів на тлі автомобілів із Z-символікою.

Декілька тижнів тому російські пропагандисти опублікували відео, на якому в «ДНР» вдовам загиблих «героїв» вручають шуби. Потім виявилося, що шуби забрали, пообіцявши «видати нові», нібито найкращої якості.

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У російському Владивостоці міська адміністрація подарувала вдовам російських військових продуктові набори – ковбасу, сосиски, паштети, консерви та напівфабрикати. Після резонансу фотографії з Telegram-каналу видалили.

Влада Курської області подарувала матерям та дружинам загиблих в Україні військових набори рушників. У Ленінградській області рідним загиблих військових на 23 лютого урочисто вручили піну для гоління та шампунь.

У Туві одній із сімей загиблих військових видали як компенсацію пакунок пельменів.

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«Подарунки» в Росії роздають не лише сім'ям загиблих, а й поки що живих мобілізованих. На Сахаліні та Курилах восени розпочали програму «Доступна риба»: родичам мобілізованих обіцяли видати допомогу у вигляді 5-6 кг свіжомороженої риби.

У Якутії сім'ям мобілізованих обіцяли видавати овочеві набори – капусту, картоплю, моркву, цибулю, буряки.

У Бурятії сім'ї резервістів, які потрапили під мобілізацію, забезпечили дровами.

Влада Туви, де видали пельмені сім'ї загиблого, взагалі дуже винахідлива. Вона роздавала сім'ям мобілізованих овець, борошно, картоплю та капусту, а також вугілля.

До слова, мати мобілізованого росіянина отримала від влади двері до вуличного туалету. Дошки на туалеті збиті так, що на дверях красується величезна буква Z, яка є символом окупантів.

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Крім того, російські чиновники вигадують все нові способи «підтримки» родичів мобілізованих чоловіків. У регіонах країни-агресорки за родича, який вирушив на війну, росіяни можуть отримати від місцевої влади безкоштовну їжу, дрова та навіть живих баранів: на що російська влада обмінює мобілізованих чоловіків (список).