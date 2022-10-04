Сина за рибу. Російські чиновники придумали, як «підтримати» сім’ї мобілізованих

За сина, який став «гарматним м’ясом» на війні в Україні, жителів російського Сахаліна «винагородять» п’ятьма кілограмами риби

Родичів мобілізованих для участі у війні проти України жителів російського Сахаліну, місцеві чиновники вирішили підтримати не лише економічно та соціально-психологічно, а й рибою. Про це оголосив керівник регіонального виконавчого комітету провладної партії у РФ «Єдиної Росії» Михайло Шувалов.

Для «підтримки» родичів мобілізованих на війну проти України місцеві рибопромисловці виділили 9 тонн мороженої риби.

«Наразі відбувається акція наступна. Отже, уряд Сахалінської області домовився з рибопромисловцями, і на Сахалінську область виділено близько 9 тонн свіжомороженої риби. Це камбала, минтай, кета. І найближчим часом наші волонтери, близько 180 осіб по всій території Сахалінської області, в сім'ї мобілізованих мешканців принесуть близько 5-6 кг на людину. Це дійсно, як Володимир Миколайович сказав, такий проєкт, така акція, як один із заходів підтримки, тобто це не єдине з того, що партія робить. І найближчим часом у сім'ях з'явиться риба», – розповів Шувалов.

Чиновник зазначив, що ця акція відбувається в рамках проєкту «Доступна риба», що реалізується в області вже декілька років.

Зазначимо, раніше депутат Держдуми Росії й артист Дмитро Пєвцов виступив в одному з пунктів мобілізації у Москві і заспокоїв призовників, що на фронті їм немає чого боятися, адже боронитися від ЗСУ вони будуть іконками і молитовниками.

Нагадаємо, мобілізовані росіяни із міста Березники Пермського краю розповіли, що їх вивантажили у полі та покинули влаштовуватися без жодних засобів. Відеокадри «розташування» вояків показали у мережі самі ж військовозобов'язані. Як каже один із мобілізованих, ролик зняв старший лейтенант медичної служби у запасі.

Також у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.